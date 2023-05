Lucas Benvenuto acompañó a Thelma Fardin luego de la absolución de Juan Darthés: “Esto no nos adoctrina”

Lucas Benvenuto le envió un mensaje de apoyo a Thelma Fardin a través de su cuenta de Instagram horas después de que la Justicia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa que le inició por abuso sexual.

El joven que inició una causa contra otra personalidad del mundo del espectáculo como lo es Jey Mammón, se hizo eco del revés judicial que sufrió la actriz y se solidarizó con ella.

En sus historias de Instagram compartió un posteo de la actriz en plena conferencia de prensa y expresó: “Esto no nos adoctrina. Acá estamos. Abrazo”.

La historia de Lucas Benvenuto, en apoyo a Thelma Fardin. (Captura)

Previamente, cuando prescribió la causa contra Jey Mammon, ella no también había roto el silencio. “¿Se pueden imaginar a los 30 años con alguien de 14 o 16?”, exclamó tras el descargo del conductor televisivo, quien aseguró que mantuvieron un vínculo consentido.

Thelma Fardin apelará la absolución a Juan Darthés

“La Justicia es el último bastión de un sistema violento y patriarcal”, disparó Thelma Fardin en la conferencia de prensa que dio luego de que el Tribunal de Primera Instancia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa por abuso sexual.

Al borde del llanto, la actriz se mostró indignada por el fallo a favor de Darthés: “La Justicia propone un juego perverso, las víctimas somos el único orejón del tarro”. Más allá de esto, aseguró que seguirá peleando y que en los próximos 15 días apelará: “Es una batalla que conquistamos, no lo van a cambiar. En eso no vamos a retroceder. Mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo”.