Thelma Fardin apelará la absolución de Juan Darthés: “El abuso sexual está probado”

En la conferencia convocada por el Colectivo de Actrices Argentinas, la abogada de Thelma Fardin, Carla de Andrade Junqueira aseguró que apelarán el fallo. “Vamos a apelar esta decisión”, aseguró la letrada en diálogo con la prensa.

“Quiero hablar en clave social. El cambio que hicimos es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. Por supuesto, que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento, patriarcal. Esto no me adoctrina a mí, por favor, que no los adoctrine a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento”.

“Si no logran adoctrinarme a mí, que esto no sea un mensaje para volver a silenciarlos. Fuimos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral, que me practicó penetración con sus dedos, pero como pasó en 2009, está preescripto. Y pide y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal respecto de su pene ¿Qué esperan? ¿Qué le pide la Justicia a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?”.

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. El juez no levantó el sigilo, cosa que también es violenta, porque a nosotras nos exigen todas las pruebas posibles pero ellos no dan la cara respecto de cada una de las palabras que pronuncian en esos alegatos violentos por parte de la defensa. El juez que dicta sentencia no es el que me escuchó llorar cinco horas mientras declaraba mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas violentas. El juez que juzga hoy no me pudo hacer preguntas a mí”.

“Lo que a mí me dio fuerza para seguir hasta acá es esa cadena de rotura de silencio, las convertimos en una cadena de palabra. Estoy jugando un juego perverso que es el que propone la Justicia en una cancha absolutamente inclinada donde los derechos de las víctimas y las víctimas somos el último orejón del tarro”.

“Vamos a seguir trabajando trabajando para que Argentina, Brasil, toda América Latina y el mundo tenga perspectiva de género a la hora de fallar. Vamos a ir a la Corte Interamericana si hace falta. No nos vamos a callar, por favor les pido que no nos callemos, tenemos que seguir dándole. Como no pudo decir (el fallo) que mentía, tuvo que decir que no alcanza (para probar el delito)”.

“Quiero agradecerles a mis abogados, a mi mamá, a mis amigas, a Amnistía Internacional, a cada persona que habló en este tiempo. Cada persona que me cruzo en la calle me abraza. Y por supuesto que estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá”.

“Tenemos quince días para apelar el fallo”, indicó la abogada de la actriz, quien aclaró que todavía no fueron formalmente notificados de la decisión.

“Mi fuerza es la de todas las personas que se atrevieron a romper el silencio. Yo no me voy a callar, no voy a bajar los brazos. Que ellos tampoco lo hagan”, sumó Fardin antes de comenzar a responder las preguntas de la prensa.

“Si el abuso hubiera sido juzgado en Argentina, él estaría condenado exactamente con este mismo fallo que sacó el juez en Brasil”.