“Estoy muerto en vida”: el fuerte relato de Jey Mammón

A pesar de no haber brindado muchas declaraciones desde su vuelta al país, por su estadía en España, Jey Mammon dialogó con Infobae sobre las acusaciones en su contra por parte de la “virtualidad”, de la que forman parte los medios y las redes sociales. El conductor también se refirió a la acusación de Lucas Benvenuto como una falsa denuncia.

Durante este tiempo, Jey se dedicó a reconstruir, junto a sus abogados, las pruebas del vínculo que, según su versión de los hechos, tuvo con Lucas Benvenuto. Las mismas comprenden mensajes, fotos y testimonios otorgados ante escribano público, pero no en una causa penal, porque la denuncia de Lucas por abuso sexual se cerró por prescripción.

Aun así, el conductor presentó demandas millonarias (se habla de un millón de dólares cada una) contra el denunciante, productores y comunicadores que, según relató, lo acusaron falsamente. Sin embargo, Jey recalcó que su objetivo no es económico sino que quienes lo acusaron “se retracten”.

En su entrevista con Infobae, el famoso presentador tenía todo anotado en un papelito, el cual sacó del bolsillo para citar a colegas del medio televisivo que lo acusaron. “Jey Mammon es un abusador, es un violador, es un cínico, es un monstruo, es un hijo de puta”, leyó Jey Mammon en una de las citas anotadas.

“Cuestionaban todo, el estado de clonazepam, todo. La verdad que fueron distintos estados y también algunos de vulnerabilidad. En algún momento tomaba pastillas porque fue como si me hubiesen dado una patada en la cabeza. Pero no una patada normal. Una patada de destrucción”, manifestó el conductor a Infobae.

Jey Mammon, en su vuelta a la Argentina.

Aunque su psicóloga le pedía que no mirara televisión, Jey no podía evitarlo. “En los programas analizaban mis gestos, como van a hacer ahora en esta entrevista. ¿Se puede analizar a una persona? ‘No sufre porque no llora’. Tomaba clonazepam, amigo. Por eso no lloro”, explicó el presentador.

Y agregó “Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles. Todo por un puto punto de rating. ¿Sabés cuándo decidí irme a España? Estaba haciendo zapping y no recuerdo quién fue, creo que Marcela Tauro, dijo ‘¿qué estamos esperando, que este chico se tire del balcón?’”.

De este modo, Jey Mammon aclaró que la denuncia en su contra afectó su salud mental. Sin embargo, a pesar de sentirse cancelado en “algunos ámbitos”, el conductor aseguró: “Si yo hago una obra de teatro hoy, tengo la sensación de que la gente vendría a verme”.

Jey Mammon junto a Lucas Benvenuto. Foto: Infobae

Al momento de ser consultado por si no es lo mismo pensar hoy en un vínculo entre una persona de 32 años y otra de 16 que hace 15 años, Jey respondió: “Quizás”. “Yo creo que no, por lo menos desde el lugar moral, desde la visión social”, señaló el conductor.

Y continuó: “O sea, yo creo que el debate está bien planteado, pero está muy mal planteado cuando estamos hablando de que yo necesito defenderme de una falsa acusación de violación”.

Respecto a su vuelta a la televisión, Jey Mammon manifestó: “¿Cómo no voy a querer volver a los medios si son mi vida?”.