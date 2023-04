Lucas Benvenuto suspendió un proyecto audiovisual sobre su vida: “No estoy preparado para ver ciertas escenas”

Un día después de que Jey Mammon asegurara que probablemente vuelva a la tele, Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual, subió un video a su canal de YouTube en el que decidió responder preguntas de sus seguidores. En ese marco, se refirió a un proyecto audiovisual que prefirió poner en pausa.

“Me nutro de crear momentos de felicidad. Soy mi propia fábrica de crear felicidad. Ese es un paso para dar. No sé si existe la felicidad plena”, comentó primero el joven patinador en relación a la tan simple pero compleja pregunta “¿sos feliz?”.

La siguiente pregunta rondó en torno a la cómo se sentiría si hicieran una pregunta sobre su vida. “Sí hay un proyecto de serie o de película en Europa pero decidí frenarlo por recomendación de mi terapeuta y de mí mismo, en realidad”, contó.

Y detalló por qué: “No estoy preparado para hacerlo, para que esas escenas sean mostradas, ni para sentarme a charlar con un director respecto de todo lo que pasó. No me haría bien ver las escenas de abuso, sería muy fuerte para mí”.

Benvenuto reconoció que esas escenas tiene que es estar, que es “inevitable” pero que no se siente lo “suficientemente fuerte” para verlo. “No creo que le sume a la gente verlo tampoco”, señaló.

Cómo es el proyecto del libro de Lucas Benvenuto

“Mi historia fue muy manipulada por algunos medios o personas que no logran entenderla todavía. Entonces un libro lo veo distinto a una película, lo veo como algo sanador, eso si estoy de acuerdo de hacerlo. Yo no era capaz de verbalizarlo y escribir fue una forma de poder exteriorizarlo. Me ayudó mucho. Publicar un libro sería como escribir la última página de mi historia”, explicó.

Lucas Benvenuto es patinador profesional. Gentileza: La Nación.

Al mismo tiempo considera que un libro constituye una herramienta para que todos conozcan su historia desde el lado del protagonista. “Por ahí ayuda a sanar a quien lo necesite, no lo sé, pero siento que además de ayudarme a mí ayudaría a otros. El tema es que es fácil escribir, pero no lo es sacar un libro. De todos modos hay muchas personas que me están ayudado, pero no va a ser ahora”, comentó.

Por otra parte aseguró que en cuanto a su estado de ánimo “está bien, mucho mejor que hace unas semanas”. “Soy bastante sensible y más conmigo mismo. He estado un poco mal hace unas semanas pero ahora ya no. Tengo psicólogo nuevo, estoy entregado a dejarme ayudar, a dejarme abrazar, voy aprendiendo a medida que voy evolucionando como persona”, señaló.

Por último, quiso dejar un mensaje para quienes transitan un abuso o quienes ya pudieron salir de esa situación: “No estás solo, sola. Tomate el tiempo, entendete, busca paz para empezar el proceso de salir de ahí y si ya pudiste salir poder exteriorizar eso que te pasó. Y sobre todo buscá ayuda, necesitás buscar ayuda, de un profesional, de un psicólogo, saber que siempre podés contarle a alguien esto, a alguien que te dé confianza”.