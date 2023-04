Jey Mammon volvió a la Argentina y explicó por qué estuvo en España

Jey Mammon volvió a la Argentina en la madrugada de este lunes, en un vuelo comercial proveniente de España y explicó que “no se escapó del país”, haciendo referencia a que no habría huido de Argentina por la escandalosa denuncia de abuso infantil que recibió por parte de Lucas Benvenuto.

Tras unos días en Madrid, al ser consultado en el aeropuerto Internacional de Ezeiza sobre su presente, el humorista explicó lo que hizo en el exterior.

“Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó, ante todos los cronistas de los programas de TV que lo estaban esperando allí.

La explicación de Mammon de porque no se fue del país con la intención de huir:

El comediante dijo: “No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”.

Luego, puntualizó sobre el lugar en el que se quedó en el país europeo. “Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”, lanzó.

Jey Mammon volvió a Argentina

Digamos que según el ex conductor del ciclo “Morfise fue a “relajar un poco” a España en estos días tan turbulentos que le están tocando vivir.

Pero Lucas Benvenuto sigue insistiendo que su palabra no es mentira: “Yo tenía la edad que dije que tenía, yo nunca mentí, pero estamos naturalizando la pedofilia si lo dejamos pasar”, concluyó.