Tras conocerse los audios que le envió a Jey Mammon, Lucas Benvenuto habló: “Esa noche le mandé a todos mis abusadores”

El escándalo del que forma parte Jey Mammon pareciera no tener fin, luego de que el conductor fue acusado por Lucas Benvenuto de un supuesto abuso sexual, se viralizaron unos audios en los que el joven habría amenazado al humorista. Es por esto que a través de un live en su cuenta de Instagram, explicó el motivo del envío de esos mensajes.

“Voy a hacer un video en vivo hoy a las 14″, escribió a través de sus stories. Una vez listo, Benvenuto lanzó: “Que difícil para mí todo esto, pero acá estoy fuerte. No es la primera vez que tengo que sacar fuerzas”.

Luego, explicó una serie de cuestiones. Primero dijo que lo hizo luego de que liberaran “a los últimos de la banda de Jorge Corsi”: “Esa noche agarro mi teléfono y le mandé mensaje uno por uno”. Entre los destinatarios estaba Jey Mammon, aunque no lo llamó por su nombre.

Y siguió: “En cuanto a los mensajes de audio que envió, el joven sostuvo: “Quería que me pidieran perdón. Un ‘perdóname’ hubiera bastado para que yo no los denuncie”. Dijo que muchos le “clavaron el visto”, incluso uno de ellos lo “acosó por redes sociales”.

“Por mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche que tuvimos, que él me viola”, sostuvo Lucas. Y le habló directamente a Jey Mammon: “Yo no tengo que sacarte las dudas de nada”.

“Hoy en día me estoy priorizando, me estoy poniendo primero delante de todo. Me la re banco, pero hasta acá llegué, mi cuerpo no aguanta más. Las cosas pasaron así, yo no miento”.

“Lo protegí a él, en el momento que le conté que no me había violado. Me levanté al otro día haciendo de cuenta que nada paso”.

“Fue la época más oscura”.

“De los 16 en adelante la dibujó un poco más con romantizar eso que estaba pasando”.