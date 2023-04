Desde España rompió el silencio Jey Mammón: “Los argentinos acá me tratan con mucho amor”

En el medio del escándalo por la denuncia de abuso infantil de Lucas Benvenuto, Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, abandonó el país y se fue a Madrid para descansar unos días del conflicto mediático en el que está envuelto.

Por la mañana de este miércoles en Socios del Espectáculo, Mariana Brey dio detalles de lo que habló con el acusado por abuso.

La periodista sacó a la luz algunos de los mensajes que recibió de Mammon: “Los argentinos acá me tratan con mucho amor”, “Le pedí a mi familia que no me mande nada, estoy tratando de que mi cabeza esté en otro lado”.

Brey compartió otras de las frases que le envió Jey respecto a si va a actuar judicialmente o no: “Mi abogado fue Burlando, ahora depende de lo que yo decida hacer, quién será mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente”.

Cecilia Roth negó profundamente estar alojando a Jey Mammon en España

Algunas versiones afirmaban que él exconductor de La Peña de Morfi se estaba alojando en una casa en Madrid que pertenecía a Cecilia Roth, pero la actriz salió a negar los rumores: “No tengo casa en Madrid, alquilo un departamento siempre, generalmente el mismo, y ahora no estoy allá, estoy en Barcelona rodando”.

Es así que el animador se estaría hospedando en el Hotel Boutique Only YOU, que está ubicado en el centro de Madrid.