Telefe habría desvinculado a Jey Mammon: qué dijo el conductor sobre la denuncia por abuso sexual

No son días serenos para Telefe y Viacom. Luego de que estallara el caso de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001, el canal decidió desvincularlo, ya que se encontraba trabajando en el detrás de escena de la versión ‘22/’23 del reality que finaliza el lunes próximo. Ahora, Jey Mammón quedó envuelto en otro escándalo por abuso sexual y, según trascendió, Telefe habría tomado la misma medida con el conductor de La Peña de Morfi.

Jey Mammon habría sido desvinculado de Telefe.

La víctima, Lucas Benvenuto, fue el encargado de dar a conocer el caso. El chico hizo público que en 2020 denunció al conductor por abuso sexual. Por tal motivo, el artista habría sido desvinculado del programa dominical, el cual conduce desde hace un año y que había comenzado con la temporada 2023 nada menos que el domingo pasado.

En su programa Argenzuela (C5N), Jorge Rial señaló sobre el tema: “La causa existió y tiene el número 53.975. Jey Mammón por decisión de la empresa Viacom fue separado de La Peña de Morfi y él en este momento está preparando su propio comunicado. También piensa iniciarle una demanda por extorsión a Lucas, su denunciante”.

Qué dijo Jey Mammón sobre la causa

Este jueves por la tarde y luego de que explotara el escándalo alrededor del caso que lo involucra, el artista publicó un comunicado en sus redes sociales en el que subraya que la causa “prescribió” y que el relato de la denuncia “es falso en gran parte de su contenido”.

El comunicado de Jey Mammón. Foto: Instagram

Además señaló que la puesta mediática del tema “ha puesto en juego“ su “prestigio y honor”. “Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, finaliza el comunicado.

Cómo fue la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, contó en el programa A la tarde el denunciante.

Y agregó: “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’, detalló el joven.