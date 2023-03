Los escalofriantes chats de la red de corrupción de menores: “Te gustaría salir con nenitos de esa edad”

La detención del pasado lunes de Marcelo Corazza sorprendió a todos, más aún después de que saliera a la luz que el motivo del allanamiento fue por integrar una banda de explotación infantil. En las últimas horas, se conoció cómo operaba la banda y algunos de los chats que tenían entre los integrantes de la banda.

Los acusados que fueron detenidos el pasado lunes son Marcelo Adolfo Corazza (50), Francisco Rolando Angelotti (46), Andrés Fernando Charpenet (53) y Raúl Ignacio Mermet (45). Todos están bajo la acusación de corrupción de menores que quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 48.

Los otros dos detenidos de la causa que investiga corrupción de menores, en donde participó Marcelo Corazza. Foto: Policía de la Ciudad

A todos ellos se les acusa “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

Según una fuente, la organización “desarrollaría esta actividad delictiva desde hace más de 20 años, tanto en el norte del país, como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, por lo que se considera la posibilidad de que haya más testigos que brinden su testimonio luego de esta investigación.

Este miércoles esperan la declaración indagatoria el misionero Francisco Rolando Angelotti -sindicado como líder de la organización-, y Raúl Ignacio Mermet. Mientras que este martes, tanto Corazza como Charpenet se negaron a declarar ante los investigadores.

Los escalofriantes chats de la banda de la que participaba a Marcelo Corazza

Según publicó Infobae, se dieron a conocer una serie de mensajes que intercambiaron entre los integrantes de la banda, donde el principal apuntado era Francisco Rolando Angelotti, el líder de la organización. Era él el encargado de captar jóvenes en Misiones y llevaros para Buenos Aires.

—Francisco Rolando Angelotti: Le dije escuchame... Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (...) Mañana cumple “16″ viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: “Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: “Bueno dale, dale, sí de una jaja...”.

—Andrés Fernando Charpenet: jajaja, claro!

—F.R.A.: Olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?

—A.F.C.: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajaj.

—F.R.A.: Ah sí me dijiste, te arreglaste con él.

—A.F.C.: Ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano. (Télam/Daniel Dabove)

En otro de los fragmentos extraídos por la justicia, en más de 100 horas de escuchas, se detectó que “Rolo”, el apodo del líder de la banda, se jactaba de estar con menores y apuntó a que le “tenían envidia”.

—G.: Si boludo pero es de jardín no me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa visadita de jardín.

—F.R.A.: Aquella fiesta fui con X.

—G.: Pero vos no podés! Ese gurí es menor.

—F.R.A.: Es una fiesta clandestina.

—G.: Igual es menor.

—F.R.A.: No me interesa.

—G.: Tenés 50 años.

—F.R.A.: Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad.

—G.: Tenés 50, hijo de puta.

Francisco Angelotti, detenido por corrupción de menores Foto: Policía de la Ciudad

Otro de los chats con fecha del pasado 7 de diciembre, Charpenet le contó a Angelotti que se metió en una aplicación donde conoció a un joven que aparentaba no haber terminado el colegio. El líder de la banda “se quejó” porque estaba con “un chiquitín que no prestás”.

—Andrés Fernando Charpenet: Ah pará, te cuento.

—Francisco Rolando Angelotti: A ver...

—A.F.C.: Me pescaron infraganti.

—F.R.A.: Cómo.

—A.F.C.: Viste que yo tengo dos.

—F.R.A.: Si

—A.F.C.: Tengo a X. que sería como el oficial.

—F.R.A.: Sí.

—A.F.C.: Y tengo al chiquitín que fue el que te mostré la foto y después la borré.

—F.R.A.: Que no prestás...

—A.F.C.: Que no presto, bueno qué pasa? Me meto en la aplicación y nada me puse hablar con uno y esta semana es la fiesta de egresados. Bueno le compré la ropa al nene todo viste.

En otro tramo, Charpenet habla con Raúl Ignacio Mermet, quien lo felicita por haber estado con un menor de edad, comparando ese acto con el de un manjar.

—Raúl Ignacio Mermet: Sos un capo boludo, ¿eso es como comer carne de ternera más o menos no?

—Andrés Fernando Charpenet: Es como comer caviar.

—R.I.M.: Con la mano, con la cucharita lo cortas ¿no?

—A.F.C.: El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo.

—R.I.M.: A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien.