Reapareció Marcelo Corazza: así está hoy el primer ganador de Gran Hermano

Este lunes en el Diario de Mariana mostraron imágenes exclusivas de Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano y ex productor de TV, acusado de integrar una red de corrupción de menores.

En el programa de Mariana Fabbiani explicaron que aunque tiene una tobillera electrónica por lo que debe permanecer en su domicilio, fija en la localidad bonaerense de Tigre, tiene autorizado salir para hacer algunas actividades.

Marcelo Corazza, más complicado. Foto: Instagram

En el video que pasaron en DDM se observa a Corazza saliendo en bicicleta para entrenar. “No puede salir del país y tiene que tener esa tobillera, pero no puede estar más de 24 horas fuera de su domicilio. Puede caminar por la calle, hacer ejercicio, lo que quiera”, explicó el periodista Martín Candalaft.

Corazza. (Policía de la Ciudad)

El periodista de policiales explicó por qué el ex GH obtuvo este beneficio. “La Justicia le dijo: Usted puede estar en libertad porque confiamos en que hasta el momento usted estuvo a derecho, no va a entorpecer el expediente y no se va a escapar”.

La detención de Marcelo Corazza

Marcelo Corazza estuvo preso durante cinco meses en el penal de Ezeiza, cárcel de máxima seguridad, luego de ser detenido e imputado por asociación ilícita y corrupción de menores, causa en la que también están imputados tres hombres más. Si bien el ex GH está en libertad condicional, se espera que enfrente un juicio.

Cabe recordar que Corazza fue arrestado el 20 de marzo de 2023 durante un allanamiento en su residencia. Meses más tarde fue liberado, pero continúa bajo investigación en relación con los delitos que se le imputan. A fines de 2023 la Justicia confirmó su procesamiento por corrupción de menores. Debido a su arresto domiciliario, el ex productor televisivo está obligado a presentarse del 1 al 5 de cada mes en el Juzgado para verificar su presencia en el país.