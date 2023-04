“Pronto vamos a volver a la tele”: el mensaje de Jey Mammón tras la denuncia pública por abuso sexual

Luego de que Lucas Benvenuto hiciera pública su acusación sobre Jey Mammón por abuso sexual cuando el joven tenía 14 años, el conductor viajó a España y a su regreso respondió las preguntas de la prensa sobre su futuro profesional.

Mammón manifestó que confía que volverá a la televisión, aunque no especificó si será a La Peña de Morfi, programa que debió dejar cuando estalló públicamente la denuncia que databa de 2020. No obstante, aseguró que se mantiene en contacto con Jésica Cirio, coconductora del ciclo.

Jey asegura seguir en contacto con Jesica Cirio.

El artista habló con un cronista de la revista Paparazzi cuando salía de almorzar con un amigo. En ese marco dijo estar “tranquilo” . “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”, manifestó. Aseguró, al mismo tiempo, no estar enojado con nadie.

Cabe mencionar que pese a lo que había adelantado hace algunas semanas, la contrademanda contra Lucas Benvenuto no se efectivizó.

De todos modos, el cantante evitó hablar de Benvenuto. “Se dice que Lucas Benvenuto fue convocado para el Bailando. ¿Te parece algo oportunista?”, preguntó el periodista. “No opino de eso. ¡Gracias!”, manifestó tajante Mammón.

En tanto, desde Telefe no anunciaron nada respecto de cómo continuará la conducción de “La Peña”. Hasta ahora, Georgina Barbarrosa acompaña a Cirio en la conducción.

Qué había dicho Jey Mammón sobre la acusación

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, dijo Mammón mediante un video subido a su cuenta de Instagram.

Lucas Benvenuto y Jey Mammón

“Yo a Lucas lo conozco, yo no voy a decir ‘no sé quién es’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta y él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta él tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”, reconoció respecto de su vínculo, aunque contradijo la versión de la edad manifestada por Benvenuto.

“Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, de cosas que yo no hice. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes, quiero dejarlo claro. [...] Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo”, manifestó.