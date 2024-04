Piquetes, vida nocturna y hasta la comida: las cosas que sorprenden a los extranjeros sobre Buenos Aires

Que se habla con el vos en vez del tú, que la comida, que las costumbres o lo acelerado que se vive, muchos extranjeros aducen diferentes cuestiones a la hora de referirse a lo que más les sorprende o llama la atención de la Argentina apenas llegan al país.

Cierto es que el castellano rioplatense con ciertas consonantes tan pronunciadas solo se habla en la región cercana al Río de la Plata, lo que también incluye a Uruguay. Pero más allá del idioma y de la pronunciación de ciertas palabras o acentos tan definidos, otras cuestiones salen a la luz para sorpresa de quien pisa suelo argentino.

La grandeza de la ciudad, dicha por los propios extranjeros. Foto: gentileza Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

Vía País habló con diferentes extranjeros radicados en Argentina desde hace ya varios años, y coincidieron en lo llamativo de la Ciudad de Buenos Aires, su grandeza y también su conflictividad. En otras palabras, se sorprendieron con el ritmo acelerado del día a día, y con otras cuestiones más.

Piquetes y marchas, algo que sorprende a los extranjeros

Radicados en Buenos Aires, los extranjeros que llegan a esta enorme ciudad se ven de pronto mezclados en el día a día con manifestantes, piqueteros y todo tipo de expresión de los movimientos sociales que difícilmente en otras partes de Latinoamérica se ven de esa manera.

“La cantidad de marchas que se hacen. Es muy llamativo porque en Colombia no se marcha tanto y las veces que se hace son tema de conversación en la sociedad”, dice Camila C. (27), oriunda de Barranquilla, acerca de la cantidad de manifestaciones.

Los piquetes y manifestaciones suelen sorprender a los extranjeros. Foto: Clarín

Aparecido C. (36), de Londrina, en el Estado de Paraná, al sur de Brasil, afirma: “¡Llegué a un hostel que se encuentra en pleno Callao y Corrientes, imagínate! Manifestación cada dos por tres, creo que ni Brasilia es así y eso me gustó, ver la lucha y estar en la lucha popular”.

Así, este joven brasileño que hace 13 años que llegó a la Argentina, reafirma: “Muchas veces me comentan qué estoy haciendo aquí (en Buenos Aires) y también por la alegría brasileña, yo siendo una persona negra de 36 años que llegó a los 23, aún sigo pensando sobre la falsa alegría que vive mi país, que cada 10 asesinatos, ocho son de personas negras. Entonces me hace reflexionar este enojo argentino, algo que sale de las entrañas, sin más ni menos. Y así voy viviendo una verdadera alegría argentina, hay muchas cosas que arreglar y reparar como todo el mundo, sin embargo, sigo eligiendo este lugar en el mundo”.

Vida nocturna y consumos, otra de las sorpresas de los extranjeros

Guillermo B. (30) cuenta que es venezolano, pero que migró de su país a Ecuador y que luego se asentó en Argentina: “Me sorprende mucho lo movida que es la vida nocturna en Buenos Aires, me sorprende mucho el consumo que hay y eso me parece espectacular”.

Y agrega: “Eso es algo que no veía ni en mi país ni en Ecuador, allá la vida nocturna es escasa”. En ese sentido, Guillermo también señala la ventaja de contar con el transporte público durante toda la noche, algo que en las ciudades en las que vivió no tenía: “Yo particularmente que trabajo en la noche (se desempeña en el rubro gastronómico) eso de poder contar con el transporte público en las altas horas de la madrugada, para mí es algo completamente nuevo, nunca lo había vivido”.

La vida nocturna de Buenos Aires, algo a destacar. Foto: Tres Monos en Instagram

Y luego volvió a recalcar la “gran demanda del sector gastronómico y principalmente de los bares”, y eso cómo “hace contraste los problemas de la economía con la demanda del consumidor”.

Argentina y su atracción para los extranjeros

Aparecido C. sostuvo: La Ciudad de Buenos Aires tiene algo que te atrapa, algunos de mis amigos que volvieron o se fueron a otro país y vienen a visitarme me comentan eso”.

En seguida, recalcó la valía y “grandeza” de la universidad pública en la Argentina y también lo destacada que es nuestra educación con respecto a otros países latinoamericanos. “Más puedo ver eso siendo artista, descubriendo una librería en cada esquina, la cantidad de teatros, etc.”.

La explicación de él se enmarca en su pasado y de dónde venía: “Yo salí de una ciudad de 600.000 habitantes y cuando llegué a Buenos Aires vi sus aires de grandeza.

Cómo hablan los porteños, según los extranjeros

“¿Me está peleando?”, se preguntaba en un principio Aparicio cuando apenas llegó a la Argentina y empezó a escuchar el tono imperativo con el que le hablaban los porteños.

“No entendía la manera dura y seria al dar una información, llamar la atención y la forma de hablar las cosas, el cómo. Me decían algunos conocidos de otras provincias, los porteños son así. Es algo que aún me llama la atención, me gusta y a la vez me disgusta”, afirma.

Pero a veces esa forma de hablar se traduce en la pasión, según plantean: “De lo pasional sí, supongo que sí... en el Mundial fue una locura y se contagiaba la emoción”, afirma Camila C. sobre cómo vivió el Mundial de Qatar 2022 en Buenos Aires, siendo colombiana.

Aunque a la hora de referirse a las cuestiones políticas, ella sostuvo que “todos estamos en la misma situación de una grieta y mucho partidismo”.

La comida, una de las grandes sorpresas de los extranjeros

En ese punto y sumado al gran consumo nocturno de bares y confiterías que Guillermo B. relató, Camila C. destacó la forma distinta que tienen los argentinos de comer: “Acá se come muy dulce y el desayuno es muy ligero en comparación a lo que comemos allá (en Colombia). Allá solemos preferir más las cosas saladas y los fritos, especialmente en el Caribe que es de donde yo vengo”.

La forma de desayunar del argentino es muy distinta que de la gran mayoría de Latinoamérica. Foto: Semana.com

En ese sentido, ella también destacó un diferencial con respecto a la venta de la comida: “En Colombia hay más vendedores ambulantes, más venta de comidas callejeras en la calle. Por ejemplo, está desde el señor que vende mango hasta el señor que vende bebidas energéticas en los semáforos”.

Y no pasa desapercibido, para ella, un detalle en la comida: “La morcilla, por ejemplo, en Colombia suele tener arroz”, afirma.

Por supuesto, también dio lugar a las distinciones en ciertas costumbres: “Acá (en Argentina) se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre, mientras que en Colombia lo hacemos después de celebrar Halloween, los primeros días de noviembre”.

Y también, respecto del clima, supo señalar: “En Colombia no existen las estaciones. Normalmente, hablamos de la temporada de lluvia y sequía. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención de Argentina, el poder ver a la gente en cada una de las estaciones, cómo son en verano y en invierno”.

Distinciones que hacen de la Argentina un lugar único, por lo que los extranjeros se sienten atraídos y sorprendidos apenas llegan al país y descubren todo este universo nuevo.