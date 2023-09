Pitty la Numeróloga predijo el futuro de Morena Rial: ”Hay un amor del pasado”

Morena Rial, la hija del conductor de televisión Jorge Rial, es una de las influencers más populares de Argentina. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Morena comparte con sus fans su vida personal y profesional, que suele estar rodeada de polémicas.

En los últimos meses, Morena ha estado en el ojo público por su participación en el reality “El Hotel de los Famosos”, donde protagonizó varios escándalos. Además, la influencer ha sido noticia por su separación del futbolista Facundo Ambrosioni, con quien tiene un hijo.

En los últimos días, la hija de Jorge Rial volvió a estar en el ojo mediático tras haberse dado a conocer su presencia en ritos umbanda. En LAM, Pitty La Numeróloga le leyó los números y reveló cómo será el futuro de la joven de 24 años.

Morena Rial Foto: Gentileza Instagram.

“Ella tiene para este año un año 8 que es muy bueno, su positivo empieza a funcionar en unos meses y es una gran oportunidad para poder aprovechar”, dijo Pitty. “Le sale posibilidad de mudanza, va a estar decidiendo dónde quiere vivir y pueda ser que vuelva a tomar a una decisión de irse a otro lugar”.

En cuanto a su vida sentimental, Pitty dijo que Morena “va a estar muy conectada en el amor, va a tener una nueva pareja”. “Yo creo que hay un amor del pasado que todavía la tiene como un poco ansiosa, pero va a haber una nueva pareja que la va a acompañar un montón y para ella va a ser muy buena esta oportunidad”, agregó.

Para finalizar, Pitty destacó que “a fines de agosto empieza a moverse fuerte su energía, y el año que viene tiene un año número 9 que está muy marcado con los afectos y sobre todo con la posibilidad de tener otro hijo, así que se viene mucho cambio y estructura”.

More Rial fue inhabilitada de Instagram y su abogado amenazó con iniciar acciones legales a la red social

Hace unos días que More Rial desapareció de Instagram, pero lo que llamó la atención de que ella no había hecho ningún anuncio que iba a dejar la red social por un tiempo. En realidad, lo que pasó es que, de un día para el otro, la plataforma decidió inhabilitar el perfil de la famosa sin ningún motivo.

Morena Rial no puede usar su cuenta de Instagram (Captura de pantalla)

La situación preocupó a la hija de Jorge Rial, ya que como influencer trabaja con varias marcas y es su principal fuente de ingresos.

El abogado de More Rial, Alejandro Cipolla habló con TN Show y contó qué pasó: “No sabemos por qué razón se lo mandaron a revisión y se lo inhabilitaron. Supuestamente está en revisión y en el día de hoy (jueves 14 de septiembre) o mañana deberían estar devolviéndoselo. Si no voy a tener que iniciar acciones legales para que le devuelvan su cuenta porque ella la usa para trabajar”.

Morena Rial fue inhabilitada de Instagram: usa su cuenta de respaldo, pero exige la oficial (Captura de pantalla)

Mientras se resuelve la situación, More decidió abrirse otra cuenta provisoria para seguir interactuando con sus seguidores y trabajando.