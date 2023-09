La defensa pública de More Rial a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

A más de una semana de la muerte de Silvina Luna, quien falleció luego de una larga lucha por una insuficiencia renal que surgió después de realizarse una intervención estética con Aníbal Lotocki, el médico que está acusado de mala praxis, también por otras figuras públicas del espectáculo.

More Rial Foto: instagram

More Rial fue consultada por el tema en sus redes sociales, donde recurre seguido a la caja de preguntas de las historias para interactuar con sus seguidores y opinó al respecto generando repercusiones sobre sus dichos.

La opinión de More Rial sobre Aníbal Lotocki

La famosa opinó sobre el doctor y fue contundente con su respuesta es “un doctor que amo”. La pregunta surgió luego de que la mediática haya confesado hace unos días que se realizó una cirugía para aumentarse los glúteos.

Uno de sus seguidores le preguntó: “No te da miedo después de lo que pasó con Silvina Luna hacerte tantas operaciones”. A lo que respondió, sin filtros: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa. Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”.

More Rial defendió públicamente a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna Foto: instagram/moreerial

Y agregó: “Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos, pero cada persona, antes de ser operada, es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir. Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”.

More Rial defendió públicamente a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna Foto: instagram/moreer

El tema no terminó allí, sino que más adelante en otra historia le volvieron a preguntar sobre el tema y la famosa mantuvo su postura y expresó: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”.