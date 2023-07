More Rial reveló la demoledora pregunta que hace su hijo sobre Jorge Rial

Morena y Jorge Rial están cada vez más distanciados. Padre e hija han protagonizado diferentes polémicas a lo largo de este 2023, dejando ver que las cosas no están bien entre ambos.

Pero el conductor y la mediática no son los únicos protagonistas en esta compleja situación: en el centro de todo está Francesco, hijo de More y nieto del famoso conductor.

More Rial habló sobre la relación de su hijo con su abuelo.

Morena estuvo como invitada en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri donde reveló una dolorosa pregunta que el pequeño hace sobre su abuelo y que le habría roto el corazón.

Cuál es la pregunta que hace el hijo de More Rial sobre su abuelo

More Rial señaló que Francesco pregunta por su abuelo y hasta hace una durísima pregunta sobre el futuro de su relación con él.

“Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice ‘¿y mi Tata?’. Y yo le digo, ‘Fran, no sé dónde está tu Tata’. Y él me dice ‘ah, bueno. ¿No me quiere ver más?’”, explicó More.

Según aseguró More, ella no tendría problemas con que su hijo mantenga una relación con el conductor, sino que la distancia la habría puesto el abuelo del nene. “Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo ‘¿lo puedo buscar?’”.

La publicación en Instagram que Jorge Rial le dedicó a Francesco, su nieto, por su cumpleaños.

La mediática también aprovechó para contar que su hijo no ve a su abuelo desde el pasado mes de abril, por lo que habría pasado ya un tiempo entre su último contacto, según aseguró Morena.

Una situación que llega después de que se conociera una versión señalaban que Jorge Rial tenía un plan para quitarle la custodia de su nieto a More, después de enterarse que el pequeño no estaría asistiendo al jardín.

El supuesto plan de Jorge Rial para quedarse con la tenencia de su nieto Francesco.

“Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. (…) Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene. ‘Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para (declarar) una insanía como hizo la otra vez, por eso dice todo el tiempo ‘quiero proteger a mi nieto”, dijo Yanina Latorre sobre este plan.