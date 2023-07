More Rial fue acusada de hacer “macumbas y rituales”: “Eran en contra de...”

More Rial es una de las famosas que siempre genera repercusiones con sus dichos, con su fuerte personalidad no tiene problemas en opinar sobre diferentes temas o dar a conocer las internas de su familia.

More Rial Foto: Instagram/moree

La hija de Jorge Rial siempre está en el ojo público, hace unos días se le acusó de haber robado varias pertenencias de otras famosas cuando asistió a un programa de “América Tv”. Luego de que la mediática aclarara la situación, parecería que todo estaba en paz en la vida de More.

Las declaraciones de la exniñera del hijo de More

En el programa “El Run Run del espectáculo” en Crónica Tv, fue Melina Granado, exniñera del hijo de Morena Rial, quien confesó que vio a la famosa realizar “macumbas y rituales” mientras trabajaba cuidando a Francesco.

More Rial repitió un vestido cut-out que hizo estallar las redes Foto: instagram.com/moreerial

Melina detalló: “A More la conozco mucho, viví muchas cosas con ella. Como las macumbas que hacía. Yo no las hice porque en mi familia somos cristianos. Morena hacía rituales a favor de ella y en contra de otras personas que no puedo decir, familiares. No voy a dar nombres, es muy fuerte”.

La exniñera del hijo de Morena contó que estuvo en la casa de la mediática por siete meses donde además de estar con Francesco se encargaba de la limpieza, fue durante ese tiempo que vio a la hija de Jorge Rial realizar distintos “rituales” en contra de familiares.

La reacción de Morena frente a los dichos de Melina

Las declaraciones de Melina llegaron rápidamente a Morena, quien decidió publicar en sus historias un mensaje en contra del programa de espectáculo. “El programa de Lio Pecoraro, tiene una obsesión por sacar personas nefastas que por un minuto de cámara dicen cualquier cosa”, resaltó Morena.

More Rial Foto: instagram/moreerial

En el mismo posteo, agregó: “Ya le pedí a mi abogado Alejandro Cipolla que inicie acciones legales contra los periodistas (ponele)”.