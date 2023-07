Estos son los inesperados requisitos que More Rial le habría puesto a Jorge Rial para terminar el conflicto y renunciar a su apellido.

El nombre de Morena Rial vuelve a tomar relevancia en los medios. Es que tras sus dichos sobre su relación con Jorge Rial, su padre, la mediática habría decidido una serie de requisitos para terminar con todo.

Quien habría dado a conocer estos requisitos fue Yanina Latorre, quien aseguró que se encontró con Morena y había conversado con ella. “Me encontré con Morena. Se anotó en la facultad. No me supo decir qué va a estudiar”, aseguró.

“Seguimos hablando y caí en la cuenta. Le pregunté cuántos años tenía y me dijo 24. ¿Por qué? Si estás estudiando, hasta los 25, tu papá te tiene que mantener”, explicó.

Cuáles habrían sido los requisitos de More Rial

Latorre aseguró que Morena le habría hecho dos peticiones a Jorge Rial para no volver a entrar en polémicas con él ni mencionarlo más. Estas peticiones estarían relacionadas con el futuro de la joven lejos de él.

“Le escribió una carta de puño y letra al padre. Lo intima, le dice que ella es una mierda, renuncia al apellido y a todo, con una condición: quiere una casa en Córdoba y una estética valuada en 70 mil dólares”, explicó.

“Dice que para él es un vuelto”, remarcó. “Nunca más lo nombra. Caso contrario, tiene mucho para hablar. No se quiere revincular. Va a seguir hablando. Se pudrió”.