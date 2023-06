Todo lo que tenés que saber sobre Morena Rial y la caótica relación con su padre Jorge Rial

Morena Rial fue el centro de la tormenta de los medios la última semana debido a su frecuente presencia en los programas de espectáculo. Allí fue más punzante que nunca contra su padre.

Ahora bien, muchos nombres giran en torno a la mediática, como Silvia D´Auro, Rocío Rial, el Padre Grassi, Mariana “Loly” Antoniale, Pedro Báez, entre otros. Asimismo, esta última semana habría aparecido la familia biológica de Morena.

Entre tantos nombres y conflictos, a partir de la recopilación de Fede Bongiorno, te contamos todo lo que tenés que saber de Morena Rial para entender su repercusión mediática.

More Rial Foto: Morena Rial

Todo lo que tenés que saber de Morena Rial

Su llegada a la familia Rial

Jorge Rial, antes de ser conductor de Intrusos, uno de los programas más reconocidos de espectáculos de Argentina, a final de los 90 era cronista de Indiscreciones.

Asimismo, en ese momento conoció a su primer gran amor, con quien decidiría formar una familia, Silvia D´auro, jefa de prensa de Locomía en aquel entonces.

Al tiempo, en 1999, la pareja adoptó dos niñas (aunque More asegura que pagaron por ellas), primero a Morena y luego a Rocío, quien había sido abandonada. En el caso de Morena, Jorge y Silvia conocían a sus progenitores, mientras desconocían a los de Rocío. Al ser la primera, Morena fue siempre un tópico de pelea entre ambos, según Rial.

Morena Rial, de bebé, en los brazos de sus padres

Bullying escolar

Durante el período escolar, Morena fue víctima de bullying por muchos años. Ella misma relató en el 2019 en diversos programas cómo la empujaron por la escalera y le descolocaron el hombro.

“Me pusieron el psicólogo del colegio y todo... porque a lo último dejé de ser la boluda que se dejaba hacer todo y yo también quería asesinarlos, más o menos. Me llevaban al psicólogo como si yo estuviera mal, cuando en realidad yo les quería hacer entender que los que me estaban molestando eran los demás. Nunca lastimé a nadie como mis compañeros hicieron conmigo, ¡pero me hubiera gustado!”., relató Morena.

Para ese momento, aún no se sabía que simultáneamente estaba siendo víctima en su propio hogar.

La separación de Jorge y Silvia

Después de 20 años de romance, Jorge y Silvia se separaron en el 2011 de manera violenta, y a partir de allí tanto Morena como su padre dieron a conocer diversos episodios de violencia que vivieron junto a Silvia.

Incluso en una ocasión, Morena relató cómo Silvia la golpeó en la cabeza con una cuchara de madera por un supuesto robo. Pero no fue lo único, en otro momento, le aseguró: “Si te seguís portando así, te voy a devolver a la villa de donde te saqué.”

El maltrato de Silvia

Tres años después, en 2014, Silvia D’auro en una nota contó que dormía con la puerta cerrada por miedo a que la lastimen o le roben, ya que, según ella, los hijos adoptivos tienen una tendencia a robar.

Por estas declaraciones fue denunciada ante el INADI y posteriormente condenada por el ente. Recientemente, Morena reveló algunas situaciones violentas que vivió con su madre adoptiva.

¿La culpa es de las parejas de Jorge?

Con esta experiencia de Morena con su madre adoptiva, la pareja de su padre del 2012 al 2014, Mariana “Loly” Antoniale, ocupó una figura materna muy importante para la joven.

Esta relación fue muy polémica por los 26 años de diferencia entre la modelo y el periodista.

Pero la opinión de la joven, de las próximas parejas de su padre, no fue tan favorable. Del 2015 al 2017 salió con Agustina Kämpfer, a quien Morena acusó de echarla de su departamento y a quien dijo odiar.

Morena Rial, junto a su hermana, Jorge y Agustina Kampfer

Luego, de 2017 a 2022, Rial estuvo en pareja y se casó con Romina Pereiro; y Morena la responsabilizó por el mayor alejamiento con su padre.

Dos denuncias cruciales

A sus 19 años, en el 2018, Morena demandó a su ex chofer, Pedro Báez, por diversos abusos sexuales. Asimismo, denunció a su padre por alimentos provisorios, por lo que aseguró que había dejado de pasarle el dinero correspondiente para su alimentación.

Su internación psiquiátrica

Ese año (2018) Morena fue internada en una clínica psiquiátrica por decisión de la justicia y el consentimiento de su padre. La persona que la apoyó y estuvo con ella fue Natacha Jaitt.

“Luego de varios episodios que pusieron en serio peligro su vida los médicos y los psiquiatras decidieron dar cuenta a la Justicia. Intervino el Juzgado Civil 76 y con las evaluaciones correspondientes dieron la orden de internación. Más allá de su mayoría de edad yo tuve que firmar el consentimiento por ser su padre. De todas maneras apoyo la decisión porque la vida de mi hija estuvo en serio riesgo”, describió Rial.

Morena compartió un audio desde la clínica psiquiátrica donde afirmó: “Me doparon y me trajeron para acá. Ayúdenme a salir, denme fuerzas”. Jorge allí aclaró, los motivos de esa internación, para desmentir cualquier especulación sobre una medida a la fuerza y aclaró que su hija “es una chica enferma.”

Recientemente, Morena anunció que demandará a su padre por estas acciones.

Su primer gran amor, Facundo Ambrosini

Pero no fue todo lo que sucedió en el 2018, ese año Morena se puso en pareja con el jugador de fútbol, Facundo Ambrosioni.

Al poco tiempo se filtraron audios de Jorge donde expresaba su rechazo hacia el novio de su hija y estaba convencido de que simplemente se estaba aprovechando de ella económicamente.

Morena Rial y Facundo Ambrosini (Web)

Tras muchas idas y vueltas, Morena y Facundo tuvieron un hijo en el 2019 llamado Francesco Benicio. Sin embargo, ese mismo año su vínculo llegó a su fin y Morena lo denunció por violencia de género.

El 2021: un impasse en la tormenta

En el 2021, la relación entre Morena y Jorge parecía estar en orden. Ella debutaba en una obra de teatro y su padre la apoyaba económicamente más allá de sus nuevos ingresos.

Asimismo, luego de esa temporada teatral, la mediática decidió quedarse a vivir en la provincia de Córdoba.

El amor vuelve

A principios del 2022, Morena comenzó una relación con “El Maxi” Bertorello, el cantante de cuarteto que había sido condenado en 2015 por atropellar y matar mientras corría una picada.

More y Maxi Bertorello esperan un hijo juntos. (Instagram Morena Rial)

Ese mismo año Morena quedó embarazada de él, pero luego de dos meses lo perdió. Tras este difícil momento la pareja finalmente se separó.

La denuncian por ladrona

Con su ex pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosini, todo se complicó nuevamente cuando él la denunció por robo a Morena.

Específicamente, la acusó de robar la tienda de celulares de su familia. Morena lo negó rotundamente y reafirmó su denuncia por violencia de género hacia el jugador. Además, agregó que Facundo también golpeaba a su hijo y no pagaba la cuota alimentaria como debía.

El infarto de Jorge Rial

A findes de abril del 2023, el padre de Morena sufrió un infarto que le provocó una muerte súbita de 10 minutos. En esta situación extrema, las hijas de Jorge viajaron a visitarlo a Colombia.

Finalmente, Jorge sobrevivió y se encuentra en recuperación, pero la relación con su hija parecería no recuperarse.

Jorge Rial compartió su primera selfie desde que sufrió un infarto en Bogotá, Colombia. (Foto: Instagram @JRial)

¿Por qué es tendencia More Rial por estos días?

Ahora bien, siempre la relación entre Morena y Jorge fue una montaña rusa, pero ¿por qué Morena tuvo tanta prominencia en los medios estas últimas semanas?

La hija mayor del periodista estuvo pasando por diversos programas de América TV a detallar sus inconformidades con su padre, repasar su historia y consecuentemente su mala relación con él.

Pero como si fuera poco, todo el revuelo ocasionó que la familia biológica de Morena apareciera por primera vez. Se trata de Azucena Luna Morena, una mujer tucumana, que se contactó con la joven por redes y se proclamó arrepentida de haberla dado en adopción. Además, la hermana de biológica de Morena también se hizo presente por primera vez y afirmó que tiene deseo de conocerla. También se conoció quien sería su padre biológico.