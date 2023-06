Morena Rial contó impactantes detalles sobre su relación con Silvia D’Auro: “Nunca nos quiso”.

Morena Rial está protagonizando uno de los escándalos mediáticos más nombrados del momento. Tras el infarto que sufrió Jorge Rial, su padre, en un viaje a Colombia, muchos detalles de su relación salieron a la luz. Cabe recordar que Morena fue adoptada cuando era bebé, al igual que su hermana menor, Rocío.

El periodista las adoptó cuando eran muy pequeñas y el mantenía una relación con Silvia D’Auro, su exmujer y madre adoptiva de Morena y Rocío. Pero en los últimos días, Morena comenzó a ventilar impactantes detalles de su relación con su padre, su hermana y Silvia. Una de las entrevistas más duras las dio en A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco.

Foto de archivo de Morena y Rocío Rial

Los duros detalles de la infancia de Morena Rial

“Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome a mí primero y después vino mi hermana. Pero nunca nos quiso. Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, contó Morena respecto al acuerdo económico que D’Auro hizo con Jorge, para que el periodista tuviera la custodia de sus hijas.

Jorge Rial publicó un sentido mensaje dedicado a sus hijas Morena y Rocío en las redes sociales en el Día del padre.

Luego, Morena apuntó directamente contra Silvia: “Tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico. Es mentirosa, es una psicópata, loca. No tiene otra definición”, dijo cuando le preguntaron sobre su madre adoptiva, a quien viene denunciado hace tiempo por su maltrato.

“Del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes. No son mentiras, es verdad”, sostuvo la joven de 24 madre de Francesco. “Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme”, agregó Morena.

“Yo tenía siete años, porque a los once me fui de mi casa. Es una psicópata, no sé cómo explicárselos. Son cosas muy fuertes. Procesar eso me costó mucho tiempo”, concluyó Morena sobre la difícil infancia que tuvo.