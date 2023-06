Quién es Rocío Rial, la hermana menor de Morena, que mantiene un perfil bajo.

Desde hace algunos días que Jorge Rial no tiene paz y es que Morena, una de sus hijas, reveló detalles sobre la pésima relación que tienen. Todo ocurrió tras el infarto que sufrió el periodista en un viaje a Colombia, país al que viajaron sus dos hijas para cuidarlo, pero nada salió como esperaba. Sin embargo, Rocío, aún no rompió el silencio.

En medio del escándalo, More ya visitó dos veces el estudio de LAM en donde habló sobre por qué no está llevándose bien con su papá y todo tiene que ver con su decisión de irse a vivir a Córdoba. Si bien la hija del periodista no le prohíbe a su padre ver a Francesco, el nieto de Jorge, asegura que la relación está muy quebrantada.

Foto: Instagram.

Además, en una de esas visitas reveló datos sobre la vida privada de su hermana Rocío, quien si tiene una buena relación con Jorge. Ella, según contó Morena, fue abandonada en la puerta de un hospital cuando era bebé. Cabe recordar, que ambas fueron adoptadas por el periodista cuando eran pequeñas y crecieron juntas.

El conductor se sinceró respecto a su relación con sus hijas Morena y Rocío.

Rocío Rial, la hermana de Morena que se mantiene alejada de los medios

A diferencia de Morena, Rocío decidió hacer una vida alejada de los medios de comunicación, a pesar de siempre estar muy expuesta desde que era pequeña. La historia se hizo muy conocida y desde ese momento que sus nombres están en boca de todos. Si bien ambas son adoptadas, no son hermanas de sangre y eso no es un dato menor.

Morena y Rocío Rial junto a su padre (Instagram).

Y es que Morena siempre tuvo la intriga de quién era su verdadera familia, pero como a dura historia de Rocío le daba culpa, por muchos años decidió no hacerlo para no generarle más dolor. “Quería esperar a que fuéramos más grandes para que cada una decidiera. Ella llegó a casa cuando tenía un año y medio”, aseguró Morena.

Jorge Rial publicó un sentido mensaje dedicado a sus hijas Morena y Rocío en las redes sociales en el Día del padre.

Rocío estaba en una casa de tránsito cuando lo llamaron a Jorge contándole la posibilidad de que le dieran la guardia de la pequeña. Después de un año, finalmente le dieron la tenencia de Rocío, que es la menor de la familia. “Ella es muy cerrada, no cuenta ni habla. No nos llevamos muy bien”, contó Morena.

Rocío Rial y Jorge Rial en las redes (Captura de video).

A diferencia de su hermana mayor, Rocío lleva una vida tranquila, lejos del mundo del espectáculo y ni siquiera es activa en sus cuentas públicas de Instagram. Aunque tiene más de 220 mil seguidores, hace años que la joven no realiza ninguna publicación.