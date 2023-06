More Rial reveló como hace para llegar a fin de mes ahora que no cuenta con la ayuda de su papá

Morena Rial es, probablemente, una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo argentino. Desde su niñez que su nombre comenzó a circular en boca de todos debido a que es la hija de Jorge Rial, uno de los conductores de radio y televisión más famosos del país.

Si bien la joven intenta mantener una buena relación con su padre, parece que no pueden lograrlo. Tras el grave episodio de salud que vivió Jorge en Colombia, More voló para encontrarse con su padre y verlo tras el infarto que sufrió. Sin embargo, ahora reveló que, en realidad, no tiene un buen vínculo con el periodista.

“No nos llevamos. Está todo bien, él es el abuelo de Francesco, si lo quiere ver, lo va a ver. Ahora no lo ve mucho porque está enfermo. De Colombia me vine antes porque él supuestamente se venía en un avión sanitario con la novia”, sostuvo Morena en diálogo con LAM.

“No tengo diálogo a día de hoy. Cuando yo me fui a Córdoba, esos 15 días se armó todo el quilombo del hotel, de San la Muerte, las velitas y mi papá se enojó. Igual a él no le gusta que yo vaya a Córdoba, ese es un gran problema, porque yo amo Córdoba, entonces nos vamos a pelear siempre”, aseguró Rial.

Cómo hace para llegar a fin de mes More Rial

Debido a la pelea con su padre, Morena está buscando diferentes alternativas para llegar a fin de mes ya que no cuenta con la ayuda económica que le brindaba el periodista. Y, si bien utiliza sus redes sociales para trabajar, eso parece no tener tanto éxito. Ahora, auspicia a una sacerdotisa.

Morena promocionando a una sacerdotiza. Foto: Twitter

En su cuenta personal de Instagram promociona amarres, retornos de pareja y trabajos con San la Muerte. Además, comparte historias sobre un casino online que la contrató para difundir a plataforma y a eso se le suman algunas marcas de ropa que la visten.