El insólito motivo por el que More Rial explotó contra Jorge: “Si le tiene que agarrar otro infarto, que le agarre”

Morena Rial criticó a su padre, Jorge, en las últimas horas por pedirle que deje la provincia de Córdoba y vuelva a vivir a Buenos Aires. En este sentido, indicó que no la van a manejar por la plata y explotó: “Si le tiene que agarrar otro infarto, que le agarre”.

El reconocido panelista y actual conductor de Argenzuela padeció un grave problema de salud y le solicitó a su hija que deje “La Docta”. “Me hizo volver de Córdoba y se lo cumplí para que se quedara tranquilo”, contextualizó en diálogo con LAM.

Jorge Rial compartió su primera selfie desde que sufrió un infarto en Bogotá, Colombia. (Foto: Instagram @JRial)

Luego, ella largó toda su furia y reveló el accionar de su padre: “Me cortó el alquiler y la mucama ¿quién se piensa que es?”. Inmediatamente, insultó al hombre de 61 años: “Que se chupe una p´%4″.

Por último, la joven de 24 años, que protagonizó varios altercados en Buenos Aires y Córdoba, anticipó su mudanza. “No me va a manejar con la plata. Me vuelvo a vivir a Córdoba y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre”, concluyó.

EL VIDEO DONDE MORE RIAL ARREMTIÓ CONTRA SU PADRE Y SE VUELVE A CÓRDOBA