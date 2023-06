Morena Rial reveló por qué se separó su papá de Loly Antoniale y la modelo rompió el silencio

Morena Rial está prendida fuego y, en los últimos días, salió a contar verdades de su padre en la televisión. Este martes, la mediática volvió a mencionar a Loly Antoniale y la cordobesa rompió el silencio. Si bien estaba alejada de los medios, las últimas versiones la obligaron a contactarse con la prensa.

En el programa A la Tarde, de Karina Mazzocco, More Rial reveló secretos del fin de la relación de Jorge con Loly. Sin embargo, aclaró que ambas mantienen una gran relación: “Ella me ama, yo la amo. Yo voy a Córdoba, me la cruzo y salimos juntas. Ella es como mi hermana”.

“Fue una chica que agarró a dos adolescentes con 24 años y se las puso al hombro para ayudarnos. Intentó de todas las maneras posibles que nosotras saliéramos adelante”, dijo Morena y reconoció: “La única que rescato es a Mariana, que le cerró las puertas de todo lado, pobrecita”.

More Rial y Niña Loly

LA RAZÓN POR LA QUE LOLY ANTONIALE SE HABRÍA SEPARADO DE JORGE RIAL

En las declaraciones, Luis Ventura señaló que el problema radicó en una discusión relacionada a él. “Alguien muy cercano me dijo que por La Niña Loly, Rial me cortó la cabeza en Intrusos”, expresó el periodista. “Fue una pelea que tuvieron en mi casa”, sumó al instante Morena Rial.

“Ellos pelearon en la habitación. Ella le reclamaba que cómo podía tener una persona así al lado y decía que le daba una mala imagen. Él era muy manipulable por Mariana así que supongo que fue eso”, sumó la hija del conductor.

More Rial en "A la tarde" habló de su madre biológica. (Foto: Captura de pantalla)

Al respecto, Ventura dijo que la actitud de Antoniale pudo surgir de una orden que le dieron años atrás y recordó que le ordenaron cambiar una contratapa de la revista Paparazzi en la que Antoniale protagonizaba una campaña publicitaria de lencería.

LOLY ANTONIALE ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ A LA PRENSA

Después de que Ventura dio a conocer los rumores que envolvían a Loly, la cordobesa se contactó con él y le dijo: “Lo único que te quiero decir es que jamás dije ni insinué nada en contra tuyo. Es lamentable que estén diciendo esto y Dios quiera que no lo creas”.

Loly Antoniale

Y sumó: “Hicieron y dijeron lo que quisieron de mí. Jamás me defendí, di un paso al costado y nunca más aparecí. Pero esto si te lo quería aclarar por respeto a ti y por el aprecio a las madre de tus hijos. No creas semejante mentira”.