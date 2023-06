Morena Rial chocó en la General Paz y aseguran que fue intencional: así quedó su BMW.

Morena Rial sigue siendo tendencia tras toda la polémica y los dichos contra su papá, Jorge Rial, quien en estos momentos decidió tomarse un tiempo con su novia en Madrid. Ahora, la joven chocó contra un auto en la General Paz.

Morena Rial chocó su auto.

Según aseguraron en Mañanísima (Ciudad Magazine), More se encuentra bien físicamente, solo tuvo un golpe en la cara. Sin embargo, lo más llamativo de la situación es que la hija de Rial aseguró en A La Tarde (América) que el auto se le cruzó de forma intencional.

“Facundo Ventura contó en Mañanisima que chocaron a Morena Rial en General Paz. Un auto se le habría cruzaron intencionalmente y después del choque se escapó”, expresó Pampito en su cuenta de Twitter, donde compartió una foto en la que se ve como quedó el BMW que manejaba Morena.

Así quedó el BMW de Morena Rial. Foto: Twitter

La denuncia que hizo Luis Ventura horas antes

Antes de que ocurriera el accidente, Luis Ventura ya había denunciado que le habían aflojado los bulones a su auto, mientras que al de Morena le habían desinflado las gomas.

“Quédense tranquilos. Si me pasa algo hay gente que tiene mucha información. Me puedo tropezar en la vereda... Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron. Le tajearon las gomas a Morena. No sé quién fue. No hice la denuncia”, expresó Ventura.

Morena Rial rompió el silencio tras el accidente

Horas después del accidente, la hija de Jorge Rial usó sus redes sociales para enviar un mensaje y asegurar que siente miedo.

Morena Rial rompió el silencio y aseguró que siente miedo. Foto: Instagram

“Tengo miedo que me pase algo. Ya informé a mi abogado de lo que viene sucediendo. Claramente mensajes para que no hable más”, aseguró.