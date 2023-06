Mónica Farro le respondió a More Rial tras la polémica del robo: “Yo no le tengo que pedir plata a mi papá”

Tras la visita de Morena Rial a “LAM” hace algunos días, en medio del conflicto mediático que mantiene con su padre Jorge, se desató la polémica por un robo en camarines. A Mónica Farro le sustrajeron una tarjeta de su cartera y se hicieron cuantiosas compras con el plástico. Además, aseguraron que Estefi Berardi y Marcela Feudale también fueron víctimas de hurto en un mismo episodio. Muchos apuntaron contra la hija del conductor de “Argenzuela”.

Consultada por el móvil de LAM tras ello, Morena se mostró poco dispuesta a hablar y, en sus breves declaraciones, se quejó de haber sido “acusada” de robar y disparó contra la vedette: “Tengo más plata yo que Mónica Farro en la tarjeta”.

Minutos después, sumó: “Tengo más plata yo que alguien que se tiene que ir a chupar una p... a Bahía Blanca”.

Por su lado, Farro también fue muy “picante” en su respuesta: “Yo no tengo un peso, según esta chica, pero... yo no le tengo que pedir plata a mi papá”. Y agregó: “No le tengo que pedir ni para la niñera, ni para el alquiler, ni para que me mantenga, ni nada”.

Luego, hablando “en serio”, señaló: “Jamás acusé a nadie ni nombré a nadie. Mi denuncia es por extravío de tarjeta. ¿Por qué se la agarró conmigo y dijo todas esas barbaridades? Mi abogado ya está al tanto de todo”.