La hermana biológica de More Rial le hizo un pedido desesperado: “Busco conocerla”

Morena Rial a diario es noticia debido a las idas y vueltas en cuanto a la relación que mantiene con su padre y conductor de TV, Jorge. Aunque en el último tiempo la influencer se alejó de los medios de comunicación y cámaras, está muy activa en las redes sociales donde siempre sube postales para las que posa frente al espejo con diversos outfits.

Morena Rial Foto: Instagram.

Sin embargo, en esta oportunidad, la hija del comunicador volvió a acaparar la atención de todos luego que una joven de 30 años que reside en Tucumán asegurará ser la hermana biológica de Morena.

En este sentido, la mujer acudió a “En A la tarde”, programa de América para compartir que ella siempre supo que la mediática era familiar suyo, y que pese a sus intentos de establecer vínculo con ella, fue ignorada. A continuación, reiteró el pedido de verla personalmente para empezar a entablar una relación.

Morena RIal paralizó la web

Una mujer aseguró ser familiar de Morena Rial y sorprendió a todos

“Que se dé la oportunidad de conocernos, de charlar. En los mensajes que le mandé, yo le dije que nosotros no buscamos fama, plata ni nada. Yo busco conocer a mi hermana”, pronunció la joven, visiblemente esperanzada con la idea de poder concretar un encuentro con Morena Rial, quien algunos días atrás, aclaró que ese plan no forma parte de su agenda personal en este momento.

More Rial

“Yo intenté contactarla a ella, pero no me contestó nada”, aseguró la media hermana de Rial, quien además pidió que no mostrara su cara ni se diera su nombre, apenas comenzada la entrevista.

Apareció Azucena, la madre biológica de Morena Rial.

Por su parte, la hija de Jorge Rial también contó que tiene conocimiento sobre la identidad de la mujer que la dio en adopción y que, aunque tanto ella como sus hermanos de sangre intentaron ponerse en contacto, ella “no está lista” para dar ese paso. Morena se mostró muy enojada y afirmó sentir que la abandonaron cuando era una bebé.