En rojo: se conoció la impactante cifra que debe More Rial

More Rial siempre sorprende con lo que tiene para decir, su destacada personalidad y su manera de no callarse nada, le lleva muchas veces a tener que enfrentarse con otras figuras públicas que no están de acuerdo con sus dichos.

More Rial Foto: Instagram/moree

En las últimas semanas, la hija de Jorge Rial causó varios escándalos en la opinión pública por los dichos sobre su familia o por su actitud en las redes sociales. Además, según un informe que reveló “LAM”, More tendría una importante lista de deudas no solo en Ciudad de Buenos Aires sino también en la provincia de Córdoba donde vivía hasta hace un tiempo y la cual fue la que provocó la pelea con su padre.

Cuáles son las deudas de More

Se conocía la deuda de 1150 dólares de un alquiler de un departamento de 4 ambientes, a eso se le suman varias multas de tránsito en la Ciudad de Córdoba que abarca el período 2020-2023: exceso de velocidad, circular sin patentes y sin luces, por un total de $448077.

Pero en la Ciudad de Buenos Aires, también sumó multas por estacionar en un lugar prohibido y por conducir con exceso de velocidad, ambas suman un total de $20584. La lista de deudas de More Rial no termina, según el informe, debe 67 mil pesos a entidades bancarias.

La misma se describe como “una situación ‘irrecuperable’ por la cantidad de tiempo que pasó”. Otro detalle importante, es la cifra que debe hace varios años a un hotel de Córdoba, el valor es de 800 mil pesos más.

Todo indica que la hija del conductor no está en un buen momento económico, pero aún así sigue adelante, ya que trabaja con las redes sociales como influencer por su gran cantidad de seguidores. Por medio de su perfil promociona productos y recomienda distintas marcas con las que trabaja.