Filtraron los videos de las cámaras de seguridad del robo en LAM y una amiga de More Rial confesó

A principios de junio, More Rial estuvo como invitada en varios programas de televisión debido a los polémicos dichos que la joven mediática estaba diciendo sobre su padre Jorge Rial, uno de los programas a los que asistió fue LAM.

Los problemas llegaron después de aquella entrevista, algunas ángelitas descubrieron que faltaban varias de sus pertenencias, las cuales estaban en la zona de camarines de América. La principal sospechosa fue la hija de Jorge Rial, pero ella lo negó repetidamente.

Se conocieron los videos de More Rial en LAM.

“Me parece una falta total de respeto hacia mi persona... Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía... Me cambié ahí, salí y chau. Mirá si voy a andar choreando en el canal para que después digan que soy una delincuente. No mi amor... Yo no soy una delincuente, no me manejo así”, explicó en aquel entonces More.

Tras esta situación, una amiga de More Rial que estuvo con ella en aquella entrevista salió al aire en el programa “El Run Run del Espectáculo” donde confesó su participación en el hecho y dejó en claro que no fue la única implicada.

La confesión de la amiga de More Rial

Una amiga de More Rial confesó haber sido la persona que robó en los camerinos de América. Se trata de Daiana, la exniñera de la hija de Jorge Rial.

“A mí me nombran como una de las autoras del robo... Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo”, les dijo a Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

Las cámaras de seguridad de LAM y los movimientos de More Rial y sus acompañantes

Esta es la entrada, donde están los molinetes de seguridad, la primera es la productora, atrás viene Morena y Diana, que es la que confiesa, y el amigo de las chicas”, señaló el conductor del programa en el momento en el que muestran el clip en vivo.

“Obviamente, tampoco nosotros estamos acusando Morena sino que la está acusando su amiga, porque habló en femenino en El run run del espectáculo, habló en femenino y dijo que no actuó sola... Daiana es la que confiesa, el pibe no entró. Por lo menos se queda en la puerta, miraba el teléfono. Luego se llega hasta la puerta y se queda ahí parado para algo”, relató De Brito haciendo alusión a los dichos de la amiga de More Rial con Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

“Son tres personas que vinieron de afuera, Morena con una amiga y un amigo. Una de ellas confesó y dijo ‘fuimos nosotras’. Entonces la involucra sin querer a Morena”, explicó.

La defensa del abogado de More Rial

En su cuenta de Instagram, Alejandro Cipolla, quien es el abogado de la hija de Jorge Rial y hasta ha sido señalado de tener una relación sentimental con ella, respondió algunas preguntas de sus seguidores. Una de ellas tenía que ver con la joven mediática y este caso.

Morena Rial y Alejandro Cipolla. / Foto: Instagram Foto: Morena Rial

“¿Para vos More robó en LAM?”, le preguntó un usuario al letrado. “¡No! Incluso de las grabaciones no surge prueba alguna en contra de ella”, respondió contundente el abogado.