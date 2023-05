“Después dicen que no hace macumbas”: esta es la foto por la que aseguran que More Rial sí haría magia negra.

More Rial vuelve a estar bajo el ojo de la tormenta por una de las acusaciones que nacieron a inicios de mayo: acusaron a la hija de Jorge Rial de hacer magia negra en un hotel de Córdoba, donde las cosas se habrían descontrolado.

Varios rumores la apuntan como la responsable de haber prendido fuego dos cortinas de la habitación en un hotel de la ciudad de Córdoba, en medio de un ritual satánico.

Morena Rial sorprendió con una postal de San La Muerte

Por entonces, la versión empezó a circular a través del programa LAM, donde apuntaron que esos datos estaban brindados por la Policía local. Morena y dos otras mujeres habrían llegado a ese hotel y tiempo después los empleados fueron alertados de un posible incendio y de disturbios. Por lo ocurrido, tuvieron que cambiarla de habitación, pero antes de eso, el personal habría descubierto unos supuestos objetos sospechosos.

En el lugar había velas rodeadas de estampitas de San La Muerte, lo que disparó el primer rumor de magia negra en manos de la hija de Rial. Ante lo acontecido, Morena Rial no dejó pasar la oportunidad de defenderse y en diálogo con el programa A la tarde, manifestó que no le importa que digan de ella: “La verdad, me chupa tres huevos, ya veré yo con la Justicia y el hotel porque, ya que dicen, hacen o hablan”, comenzó.

“La gente sabe muy bien que yo tengo a San La Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga un ritual”, advirtió en búsqueda de que la dejen tranquila.

Morena Rial tiene tatuado a San La Muerte y la acusan de hacer ritos satánicos.

La foto de Morena Rial que generó nuevos rumores de “magia negra”

More Rial sorprendió a todos con una curiosa historia en su cuenta de Instagram que no paso desaperciba por la cuenta @lacritiok, que le corresponde al creador de noticias Nahuel Saa. La postal es una imagen de San La Muerte, que Morena publicó junto a un número telefónico para contactarse por servicios de Tarot.

“Después me dicen que no hace macumbas”, señaló el perfil de @lacritiok. Es que justo en el cartel promocional que compartió More de su conocida se señala que es vidente y ofrece sus servicios para resolver “situaciones imposibles”, además de “amarres” y “retorno de la pareja”.