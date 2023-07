El emotivo mensaje que Jorge Rial le envió a su nieto, en medio del conflicto con Morena: “Ni la distancia...”

Hace unas semanas, More Rial y su papá Jorge Rial tuvieron una fuerte pelea, en la que la mediática salió a contar toda la interna familiar y los problemas que recaen en la relación que tenían. Desde ese entonces, cada vez es más distante su vínculo y hasta el momento no hay señales de que padre e hija hagan un acuerdo de paz.

Jorge Rial y su nieto Foto: instagram/

Sin embargo, quien quedó en medio de todo el conflicto mediático y familiar es el hijo de More, Francesco Ambrosioni, quien es muy pegado a su abuelo y era común ver en las redes sociales los momentos que compartían juntos.

Según contó la hija de conductor hace unos días, Francesco extraña a su abuelo ya que hace tres meses que no lo ve y le pregunta a su mamá por Jorge. Esta situación es muy difícil para ella debido a que no sabe qué contestar a su hijo, además sostuvo que ella no tiene ningún problema de que el conductor vea a su nieto, quien no tiene nada que ver en el conflicto.

More Rial y su hijo Foto: instagram/moreer

El mensaje de Jorge Rial a su nieto

“Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo ‘¿lo puedo buscar?’”, comentó More en una entrevista. Pero esta vez fue el conductor quien publicó un emotivo mensaje en sus historias de Instagram junto a una foto de Francesco.

El mensaje de Jorge Rial a su nieto Foto: instagram/jrial

“Ni la distancia puede con este amor” fue la frase que eligió el conductor para acompañar a la foto de su nieto en la que se le ve en un pelotero sonriendo. No hay dudas de que además de ser un tierno mensaje para su nieto también va dirigido a su hija.

Jorge Rial solía ir con su nieto a la cancha de River, el conductor es muy fanático del equipo y compartía esos emotivos y divertidos momentos junto a Francesco.