Vende huevos de Pascua con la Copa del Mundo, se viralizó y agotó el stock: “Gracias Messi”

Se acerca la Pascua y a días de esta fecha tan especial circuló por redes sociales el diseño de huevos de chocolate con la Copa del Mundo y las tres estrellas de la Selección Argentina y se volvió viral.

“Gracias Messi, entre tantas cosas moviste mi economía”, fue el comentario de la repostera Verónica Bertagnolli que publicó en su Twitter un video para mostrar la cantidad de huevos de chocolate que realizó por encargo. Pero nunca esperó lo que pasó después.

Su clip alcanzó 154 mil reproducciones en un día y más de 6 mil “me gusta”. Como era de imaginarse muchos usuarios también comenzaron a hacerle pedidos y a encargarles más productos. “Me habló un monton de gente pidiéndome que quería”, reveló la repostera en diálogo con Vía País.

Pero lamentó que al momento de compartir el video en su perfil personal ya tenía agotado el stock y no podía hacer más. Después de 14 horas por día de trabajo con los chocolates, la emprendedora detalló que lleva realizados más de 50 huevos de pascua con la Copa del Mundo y aún le resta una semana más de producción hasta el domingo.

Huevos de chocolates con la Copa de Mundo Foto: Vía País

“No es el único producto que ofrecí. Tengo un catalogo con más de 30 opciones”, indicó. Otro de sus productos estrella son la tablas de chocolate con el retrato de Lionel Messi y su ya mítica frase: “¿Qué mirás, bobo? ¡Andá pallá!”.

Los huevos virales vienen en tres opciones: chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate semiamargo. Miden 15 centímetros, son rellenos con rocklets y tienen un costo de 2700 pesos. Por ahora no realiza envíos ya que está en búsqueda de gestionar el traslado sin que se derrita el producto.

Pascua, la época más dulce del año

Gracias a los huevos de chocolate y las tradicionales roscas de repostería, la Pascua es la celebración más dulce del calendario argentino y donde el negocio de los chocolates tiene un gran incremento en el mercado según Verónica quien indicó que “Pascua es una de las mejores épocas del año, por más que haya mucha competencia todos quieren un huevo de pascua para el domingo”.

Huevos de chocolates con la Copa de Mundo Foto: Vía País

La joven emprendedora es oriunda de Córdoba y tiene su emprendimiento en Villa Carlos Paz. Tiene 29 años y se dedica a la chocolatería desde 2011 cuando abrió su negocio familiar.

Su pequeña empresa se llama VeryBons chocolates de diseño y se dedica a realizar regalos personalizados en chocolate. “Recibo mucha ayuda de mi familia y amigos. Mi marido me ayuda con las redes, compras y costos. Mi mamá entrega los pedidos. Se ha convertido en un negocio familiar porque sola no puedo con todo. Aunque me encanta ser yo la que responde los mensajes, sube historias, saca las fotos y además hace toda la producción”, detacó.