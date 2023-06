Más rubia que nunca: Sabrina Rojas lució un conjunto de mucho cuero y dejó ver mucha piel

Después de una escapada a Puerto Rico, Sabrina Rojas se encuentra de nuevo en la Argentina y fue recibida por el frío de Buenos Aires en pleno otoño. Pero las bajas temperaturas no le impidieron lucir un conjunto muy sensual que incendió las redes sociales.

La ex de Luciano Castro eligió un look de cuero que dejó mucha piel al descubierto. Para una ocasión especial, la actriz optó por llevar un pantalón negro engomado que combinó con un top corset de escote corazón y un blazer a tono.

Sabrina Rojas subió la temperatura de las redes Foto: Instagram/rojassasi

El detalle de glamour fue otorgado por unos flecos de strass que dieron un toque de brillo. El corte del conjunto dejó al aire su tonificada figura y abdomen trabajado y lució también su cabellera extrarrubia con bucles muy naturales.

A través de Instagram, sus fotografías recibieron mensajes como “La bomba argentina. La más linda de todas”, “¡Sos tan genuina! Es una gran virtud, ¡además de tu belleza!”, “Divina total, tu mejor momento, iluminada” y “No podés ser más hermosa. ¡Te envidio mal!”, junto a más de 21 mil “me gusta” de parte de sus 1.1 millones de seguidores.

Sabrina Rojas reveló cuál es su relación con el Tucu López

Después de un intenso noviazgo, Sabrina Rojas y Tucu López se separaron. Sin embargo, a través de las redes aparecen diferentes indicios que encienden rumores de reconciliación. Consultada por Fer Dente en “Noche al Dente” por América, la artista explicó cómo es su verdadera relación.

“A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos”, expresó honesta. Y siguió: “Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’, entonces es mejor guardarse y ver qué pasa”.

En ese sentido reveló cuáles fueron sus complicaciones como pareja: “Yo tengo horarios muy distintos a los de él, dinámicas muy distintas, y eso nos está costando mucho que encaje. Él no tiene hijos y yo sí, me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Soy de necesitar horarios porque pienso en mis hijos y en mí, y el Tucu, que vive solo con su perro, tiene otra dinámica, entonces a veces nos está costando”.