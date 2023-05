Recién separada, Sabrina Rojas festejó sus 43 con fotos en microbikini: “Más guapa que nunca por la vida”

Sabrina Rojas es una de las modelos más bellas del país. La conductora causa sensación en las redes sociales donde ya acumula más de un millón de seguidores quienes siempre elogian su trabajada figura y le ponen ‘likes’ a cada una de sus publicaciones donde muestra sus mejores looks en su cuenta oficial de Instagram.

Sabrina Rojas cautivó en redes con su belleza. Foto: Gentileza Instagram

En esta oportunidad, Sabrina posó para la cámara en el marco de un nuevo aniversario de vida con un traje de baño e hizo una profunda reflexión sobre esta etapa nueva que se abrió para ella al cumplir los 43 años.

“Recuerdo cuando tenía 25 , 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa . También veía en las revistas mujeres de 40 y pico diciendo , me siento mejor que nunca . Y la verdad hace tres años transito esta década y entiendo y vivo el porqué me dicen estas cosas”, expresó Rojas con total sinceridad.

Sabrina Rojas cautivó en redes con su belleza. Foto: Gentileza Instagram

Acto seguido, Rojas remarcó en cuanto al físico y su edad: “No pasa por cómo llegues físicamente, para nada ,pasa por lo recorrido, porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo”.

”La vida de nadie es perfecta , menos la mía .Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor ,solo elegís . Elegís todo a conciencia de lo que queres y como”, destacó.

La microbikini de Sabrina Rojas que se robó los suspiros de sus seguidores

En la postal que acompañó el extenso y emotivo descargo de la modelo se pudo ver que lucía una microbikini color marrón mientras disfrutaba de un día soleado en la pileta. La parte superior se destacó por su confección básica mientras que la inferior dio que hablar debido a su diseño taparrabo, el cual se convirtió en tendencia durante la temporada de verano.

Sabrina Rojas

Como no podía ser de otra manera, a Sabrina le llovieron miles de corazones rojos a través de su cuenta oficial en Instagram tras dejar ver su plano abdomen con el traje de baño que fue, sin dudas, tendencia durante la calurosa temporada en diciembre, enero y febrero.