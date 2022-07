Sabrina Rojas y Luciano Castro pusieron fin a su relación de más de once años en el 2021. El ex matrimonio tuvo dos hijos, Fausto y Esperanza y, desde su separación, ambos rehicieron sus vidas y conformaron nuevas parejas.

Sabrina se encuentra comprometida con el Tucu López mientras que Luciano vive un dulce romance con Flor Vigna. Sin embargo, el ex matrimonio sigue compartiendo momentos en familia dado los hijos que tienen en común y sus nuevas parejas los acompañan con mucho gusto.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre su separación de Luciano Castro en “Podemos Hablar”

A pesar del paso del tiempo, Sabrina Rojas volvió a referirse a su separación de Luciano Castro a raíz de una pregunta realizada por Sofía “Jujuy” Jiménez en el programa “Podemos Hablar”, con la conducción de Andy Kusnetzoff.

“¿Sentís que esto es provisorio y los dos están jugando a que conocen nuevas personas?” le preguntaba sin pelos en la lengua “Jujuy” a Sabrina, quien no dudó en responder.

“Es difícil hablar bien de mi actual compañero en la vida porque parece como que querés pasar facturas y no es así porque no me quiero privar hablar bien de mi novio” comenzaba expresando Sabrina.

“Hoy mi vida me gusta mucho como está, me gusto, hace mucho tiempo que no me gustaba” anunciaba de forma categórica la actriz.

“No, no estamos jugando, cada uno hizo su camino. Seguiremos juntos como familia pero él también está muy bien y feliz y yo también me gusto como hace muchos años no me gustaba” concluía Sabrina.