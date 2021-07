En el marco a la cercanía de las elecciones 2021, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presentó su lista de candidatos de una manera insólita: en un acto multitudinario sin cumplir protocolos de salud que fueron anunciados para prevenir los contagios de coronavirus. Las imágenes del evento generaron repercusión teniendo en cuenta las estrictas medidas que impuso el gobierno de la localidad para con la sociedad.

En las últimas horas se llevó a cabo el evento en el que el gobernador de Formosa presentó a los candidatos que se estarán postulando para las listas de estas elecciones PASO y generales. En el mismo, Insfrán presentó a los precandidatos del Frente de Todos, el diputado Ramiro Fernández Patri y la concejal Elena García en el club San Martín.

No obstante, e insólitamente, en las imágenes que se dieron a conocer se logra ver que no todos los participantes del acto llevan puesto el barbijo, ni hay distanciamiento social. Además, durante el acto el mismo gobernador no solo presentó a su equipo, sino también señaló que no es época para festejar “nada” y que se trataba de “un reencuentro para hablar de la nueva normalidad que exige este virus”.

Por su parte, en la provincia se han registrado una gran cantidad de denuncias por las medidas que adoptó el gobierno de impedir que la gente salga de sus casas, y de ubicar a las personas contagiadas de Covid-19 o las sospechosas de contagios, en centros de aislamientos que se encuentran en situaciones insalubres.

Las últimas flexibilizaciones que se presentaron en la provincia consta del aforo de 50% en espacios cerrados para practicar deporte, casinos y bingos y todo tipo de eventos. Aunque, insólitamente, en el acto que él mismo organizó, había una multitud, todo lo contrario a las recomendaciones impuestas.