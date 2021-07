Días atrás se conoció una denuncia por acoso realizada por mujeres que estaban cumpliendo aislamiento por coronavirus en Formosa y ahora trascendió el video en el que les comunican que ellas serán las trasladadas a otro centro. “Está dispuesto ya” y “el que no cumple yo tengo que detenerle”, son las amenazas que reciben las mujeres.

Seis mujeres denunciaron que dos hombres quisieron ingresar cuando estaban en el baño, pero las autoridades en lugar de accionar en contra de los denunciados, optaron por trasladar a las mujeres. El miedo de las denunciantes es que el tiempo de aislamiento se extienda ya que un par recibían el alta al día siguiente del traslado.

“Junten sus cosas y las que no quieren colaborar, con allanamiento se las va a llevar a Tatane, así de fácil”, dice la mujer, que además las apuraba a que guardaran sus cosas porque las estaba esperando una ambulancia hacía más de media hora. Como las mujeres no querían irse, las amenazó con detenerlas, iniciar una causa judicial y trasladarlas al otro centro.

Ante esta situación, las mujeres remarcaron “no pueden hacer eso, no somos animales”. Ante esta situación, Gabriela Neme difundió los videos en su cuenta de Twitter y detalló que las autoridades no les aseguraban respetar los 10 días de aislamiento. Además la concejal mostró imágenes del traslado en donde las mujeres aseguran: “Nos pusieron con la basura”.

“Las trasladaban junto a residuos patogénicos, poniendo en riesgo su salud, los mismos que dicen cuidarla”, detalló Neme y en su cuenta de Facebook exigió que se terminen los abusos en los CAS: “Pedimos justicia por toda la gente maltratada y abusada”. Al mismo tiempo remarcó: “El gobierno en lugar de cuidarlas, contenerlas y acompañarlas prefirió ocultar los abusos”.