En la mañana de este lunes, un grupo de comerciantes intentaron abrir el diálogo con los ministros integrantes de la Mesa del Covid-19, sin embargo los funcionario se negaron completamente. Ante esto, los trabajadores se manifestaron y en el medio de la disputa, Aníbal Gómez, atropelló a un joven.

//Mirá también: Comercios de Formosa hicieron ver su realidad con un maniquie atado de pies, manos y cuello

El hecho ocurrió cuando un muchacho se le sube al capó al funcionario en el marco de la disputa, y Gómez en lugar de parar el vehículo continúa la marcha, tanto que el joven tuvo que salir, de lo contrario el auto iba a tomar velocidad.

La policía que se encontraba en el lugar ayudó a que el funcionario pueda salir sin problemas del lugar, dejando en visto a los trabajadores que se encontraban reclamando sus derechos.

Uno de los manifestantes que se encontraba en el lugar fue quien grabó toda la escena y quedó registrada. Incluso, se sabe que luego del hecho, el ministro de la Comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, se escapó en contra mano por la calle José María Uriburu y dobló en Belgrano.

Pablo Siddig, el joven que fue atropellado habló al respecto y sostuvo que: “Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”.