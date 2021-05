Hace unos días atrás salió a la luz que a mediados del 2020, Vicente Antonio Palacio fue detenido por efectivos policiales de Formosa por no llevar puesto el barbijo dentro del vehículo en el que se trasladaba. A comienzos de este 2021 se conoció finalmente su sentencia, y le dictaron prisión domiciliaria. Ante esto, se conoció la su palabra, quien comentó que no va a trabajar para un “Estado corrupto”.

Sobre el caso, el profesional comentó: “Ellos querían la multa ($ 26.000) o la tarea comunitaria. Ahí yo dije que para este Estado corrupto no iba a trabajar gratis y tampoco iba a dar mi plata porque no iba a ir a insumos reactivos ni nada. Va a un fondo común que se pierde, no se sabe donde va”, contó en diálogo con radio Rivadavia.

La Jueza que llevó adelante el caso sostuvo que el hombre tenía tres opciones por cumplir: 10 días de condena, realizar trabajo comunitario o pagar una multa de 26 mil pesos. Ante esto, el hombre decidió iniciar una huelga de hambre en protesta por la condena a prisión domiciliaria, pero decidió suspenderla por su condición de riesgo e iniciar una acción por vía judicial.

La palabra del médico consta que no está para nada de acuerdo con la medida que la Justicia le otorga: “Mi abogado me sugiere pedir el perdón judicial, por mi salud. Yo me negué porque era aceptar que soy culpable. Lo presentamos igual y fue denegado. Después nos sorprendió que en tres días estuvo la sentencia de la jueza denegando el perdón judicial e imponiendo: pagaba la multa o realizaba tareas comunitarias en el hospital distrital donde se atienden casos Covid”, sostuvo.

Por su parte, y sobre el día de la causa, Palacio contó que los sábados se trasladaba a un pueblo a 20 kilómetros de la capital formoseña, llamado Mojón de Fierro, por un camino descampado de una zona rural, cebando mate a su esposa, quien conducía, y que uno de esos tantos sábados fue detenido por el retén policial donde ocurrió todo.