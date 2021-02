En una entrevista radial a Futurock, el diputado nacional por JxC, Ricardo Buryaile, fue consultado acerca de los buenos números respecto de la pandemia en Formosa y al respecto dijo que: “Pienso que las cifras de contagios en Formosa son muy buenas, pero con una política de derechos humanos desastrosa. Y si es tan buena la política de Formosa, ¿ustedes aceptarían que esto llego a todo el país por igual? ¿Por qué creen que no se aplica esto mismo que pasó en Formosa en San Juan, en CABA?”-

Agregó luego que: “¿Ustedes ven lógico que haya madres, familias encerradas en una habitación, cuatro personas con dos camas? ¿Ustedes ven lógico que una mujer que haya tenido un aborto espontáneo le hagan un legrado y la dejen 8 días encerradas en la habitación de un hotel?”

Aclaró luego que: “Si me preguntan solamente por las cifras la pregunta es parcial. La gente le tiene más miedo a los centros de alojamiento al propio COVID 19 y es lamentable que el presidente avale estas políticas”.

Aumento de las retenciones

El legislador, dijo en el contexto de un nuevo aumento de las retenciones a los granos que, “Lo que primero hay que sostener es la actividad y cuando uno tiene que pensar que ya hoy el estado recauda mucho más. El estado hoy va a recaudar 4 mil millones de dólares adicionales a lo que tenía presupuestado hace un año atrás”.

Dijo que estas políticas le quitan toda previsibilidad al trabajo del campo, “Que el estado sistemáticamente le haga pagar los costos de un estado que no mide el gasto y siempre el primer eslabón de la cadena es el que más paga”.

Explicó que: “En la Argentina es la mayor presión tributaria y no solo para el sector agropecuario sino para toda la sociedad, por eso nuestra economía no crece. Por eso creo que el estado lo que tiene que hacer, como hace cualquier persona, es medir su gasto, hacerlo eficiente y no solucionarlo a lo manotazos con una cuestión sectorial. El problema no es como recaudar sino como achicamos el déficit y esto se puede hacer disminuyendo gastos y aumentando ingresos, haciendo crecer la economía, pero la única visión que yo veo es como recaudo más.

Dijo además que: “La economía hace 12 años no crece, algo estamos haciendo mal. Hay una suma de errores, entre ellas el propio presidente que pone al sector agropecuario como responsable de la ineficiencia de los resultados en la economía. El campo es el responsable de que suban los precios, cuestión que es absolutamente falsa. Las retenciones a mi provincia, Formosa, la alejan de toda posibilidad de producir ¿Por qué un productor tiene que subsidiar a alguien que tiene muchos más recursos?”.