La nueva MANSIÓN de LEANDRO PAREDES en Argentina: cómo es y cuánto sale

Según el periodista Gustavo Méndez, la casa que compró el jugador de la Roma, Leandro Paredes, queda ubicada en el St. Thomas de Canning, y ya empezaron las especulaciones sobre una posible vuelta a Boca Juniors.

Cómo es la casa que compró Leandro Paredes y cuánto sale

Según el periodista, la casa se encuentra en un doble lote, tiene pileta climatizada, una amplia sala de juegos y una estructura de araña de luces en el living compuesta por varias trompetas de luz.

El volante habría comprado una nueva casa en Argentina. Foto: La100

Según el periodista, la mansión que habría comprado Leandro Paredes en Argentina, estaría valuada en 2.800.000 dólares, y los hinchas de Boca ya empezaron a ilusionarse con un posible regreso del bicampeón de América y campeón del mundo.

El argentino habría comprado una casa en Canning. Foto: La100; Gustavo Mendez

Además, el lujoso barrio privado, es uno de los sitios más elegidos por los jugadores de renombre que vienen a jugar a Boca por su comodidad y cercanía con el centro de entrenamiento.

La nueva adquisición le habría costado casi 3 millones de dólares. Foto: La100; Gustavo Mendez

Qué dijo Leandro Paredes sobre su posible vuelta a Boca Juniors

El volante de la Selección Argentina estuvo en OLGA y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a jugar en el Xeneize dejó en claro su postura: “La ilusión siempre está, pero igualmente como digo siempre, no me pongo plazo, no me pongo tiempo, no digo el año que viene, no digo este año, porque vivo mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar va a pasar”.

Además, en el programa de radio, contó que en un hipotético retornó, buscaría convencer a Paulo Dybala de jugar en Boca con él: “Yo lo vuelvo loco, lo quiero traer conmigo, pero bueno, se me va a hacer difícil porque salió de Instituto y no sé si quiere volver al país”.