La reacción en vivo de Leandro Paredes al escandaloso debut de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

La Selección Argentina Sub-23 debutó en los Juegos Olímpicos 2024 en un partido frente a Marruecos. Luego de adicionar 15 minutos, el equipo de Javier Mascherano pudo empatar 2-2. De todas maneras, el partido se suspendió por más de 90 minutos, y en la reanudación el árbitro anuló el gol y la Argentina perdió.

Leandro Paredes reaccionó en vivo al final del partido de la Selección Argentina en la Copa América 2024

Cuando Leandro Paredes ingresó al estudio de Olga, el canal de streaming, para ser entrevistado en “Se extraña a la nona”, se terminaba de definir la decisión del árbitro de anular el segundo gol del equipo de Mascherano en el partido entre Argentina y Marruecos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Paredes confesó que gritó mucho el 2-2 de Argentina contra Marruecos, y señaló: “Se vuelve a jugar, leí recién. Dijeron que se van a jugar tres minutos más. Pero lo gritamos un montón. Dice que es offside el gol de Medina”.

Luego de 30 minutos de entrevista, Grego Rosello le informó a Leandro Paredes, que el árbitro decidió anularle el gol a la Selección Argentina Sub-23. Por lo cual, en el debut, la albiceleste perdió 2-1. Todos los presentes en Olga no lo podían creer, y Leandro se quedó en silencio sin creer la noticia y hasta lo chequeó en su celular.

Leandro Paredes contó que rechazó a River Plate y a los seis meses empezó en Boca Juniors

En la misma entrevista, Leandro Paredes reveló que a los cinco años River Plate lo quiso incorporar: “Mis viejos habían arreglado casi todo para que yo empiece en River. Volví de una cena, me encerré en mi pieza y me largué a llorar”. Además, que su hermana se dio cuenta de la situación y que fue ella quien ordenó: “Mi hermano no va a jugar en River”. Para sorpresa de Paredes contó: “A los seis meses apareció Boca”.