Leandro Paredes contó cómo vivió el llanto de Lionel Messi en la final de la Copa América 2024

Leandro Paredes es un futbolista argentino de 30 años, que actualmente juega en la A.S Roma, y además, es uno de los pilares de la Selección Argentina, ya que fue parte del equipo campeón del mundo y del bicampeonato de la Copa América 2024.

El éxito de Leandro Paredes en la Selección Argentina

Tras el bicampeonato, Leandro Paredes viajó a la Argentina para disfrutar de algunos días con su familia, para presenciar el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y para presentar su nuevo vino. Además, visitó “Se extraña a la nona”, el programa de streaming de Olga.

En Olga le consultaron a Paredes sobre el momento de la final de la Copa América 2022, en el que Lionel Messi salió lesionado en el segundo tiempo y comenzó a llorar en el banco de suplentes. Ya que se volvió viral que él estaba a su lado, y cuando le tocó ingresar fue clave para la victoria de la Selección Argentina y el bicampeonato.

“Cuando uno ve las imágenes, toma dimensión de lo que estaba viviendo. Yo en ese momento lo único que quería era poder entrar y ayudar. Uno cuando está en una final y no le toca jugar, lo único que quiere es entrar para poder ayudar. Obviamente, si las cosas no salen bien, te queda el sabor de no poder ayudar. Pero me tocó entrar y ayudar a que consigamos la segunda copa”, explicó Paredes sobre el hecho de que fue suplente en la final de la Copa América 2024.

Respecto a estar al lado de Lionel Messi mientras lloraba, reveló: “Al principio traté de tranquilizarlo un poco, y después, ya no lo podía ni mirar porque lo escuchaba llorar al lado mío. No quería mirarlo. La gente seguramente sufrió mucho porque lo que es Leo. Verlo de esa manera dolió mucho”.

“Sentir que estaba mi ídolo, mi compañero y mi amigo de esa manera, no me gustaba nada”, señaló Leandro sobre Messi.

Leandro Paredes habló sobre la periodista que no pudo hacerle la nota

Durante la presentación del vino de Leandro Paredes, se volvió viral que una periodista se puso nerviosa y no pudo realizarle la pregunta. El futbolista contó en Olga: “Nos reímos porque había terminado la entrevista. Le dimos el pie para que haga la última pregunta y no pudo”. Además, afirmó que estuvo bien la sinceridad de la chica, ya que podría haber preguntado algo sin sentido.