¿Homenaje o plagio? Wanda Nara le copió el look a una mega famosa y estalló la polémica en los Martín Fierro 2024

Durante la reciente entrega de los Premios Martín Fierro, una de las celebridades que no pasó desapercibida fue Wanda Nara. La conductora de MasterChef Argentina y próxima presentadora de Bake Off lució un look que rápidamente generó revuelo en redes sociales. Y es que su outfit era idéntico al que Kim Kardashian había usado en la fiesta post-Oscar de Vanity Fair en 2022. Los usuarios de Twitter no tardaron en señalar las similitudes entre ambas figuras mediáticas, y el debate se encendió.

El vestido que eligió Wanda para la gala de los premios era un bodycon de color azul eléctrico, con una larga cola que daba un toque de dramatismo. Pero lo que más llamó la atención fue que, al igual que Kim Kardashian en su momento, la empresaria argentina complementó el conjunto con gafas de sol y una coleta alta, logrando el mismo impacto visual que la estrella estadounidense.

El look de Wanda Nara para los Martín Fierro.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar. “La inspo de Wanda”, escribía un usuario junto a una imagen comparativa de ambas celebridades. Otro comentó con humor: “La amo a Wanda, ella quería ser Kim Kardashian”. Si bien este tipo de “inspiración” es común en el mundo de las celebridades, lo cierto es que Nara dejó claro que no teme apostar por looks que ya fueron probados con éxito en las alfombras rojas internacionales.

La empresaria argentina posó con su vestido azul eléctrico.

Kim Kardashian, la reina del estilo que inspiró a Wanda Nara

El look que Wanda replicó fue creado por Balenciaga, una de las firmas favoritas de Kim desde que se separó de Kanye West. En la gala de Vanity Fair de 2022, Kardashian optó por un vestido bodycon azul eléctrico con una larga cola y la espalda parcialmente descubierta, acompañado de sus características botas calcetín y gafas plateadas.

La famosa empresaria fue el modelo a seguir de la mayor de las Nara.

Wanda fue acusada de copiar a una importante estrella.

Hace años que Kardashian marca tendencia en múltiples ocasiones, y no sorprende que muchas celebridades, incluidas figuras del espectáculo argentino como Wanda Nara, se inspiren en sus elecciones de vestuario.

Kim Kardashian, la inspiración de Wanda.

Aunque Nara no comentó directamente sobre la comparación, lo cierto es que su look no pasó desapercibido. Las redes se inundaron de memes, elogios y algún que otro comentario irónico sobre su decisión de emular a una de las mujeres más influyentes del mundo de la moda. Una vez más, Wanda sabe cómo mantener a todos hablando de ella, ya sea por su presencia en televisión o por sus atrevidas elecciones de estilo.