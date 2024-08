La grave denuncia contra Mauro Icardi por violencia en medio de su divorcio de Wanda Nara

Wanda Nara es una modelo, conductora, empresaria e influencer argentina que siempre da que hablar en los medios de comunicación. La vida de la famosa genera curiosidad en los medios de comunicación y en sus fanáticos, como fue su nueva faceta artística como cantante, que ya es éxito asegurado y cada tema la rompe en las plataformas.

Hace unas semanas que Wanda decidió volver a instalarse en Argentina con sus hijos, ya que se separó del futbolista Mauro Icardi. De regreso al país, la famosa se enfocó de lleno en sus proyectos laborales como es la conducción de “Bake Off famosos” y los eventos a los que asiste con su música.

La acusación a Mauro Icardi en medio de su separación de Wanda Nara Foto: web

La terrible interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras su separación

Si bien Wanda no habló más de su exesposo ni los motivos de la separación se conocieron algunos detalles del divorcio que tiene planeado firmar la expareja. Según contó Ana Rosenfeld, la abogada de la famosa, en Desayuno americano, el futbolista está tomando ciertas medidas que son “ilegales”.

“La tarjeta de crédito que se cortó era solamente para proveer lo que era la cuota alimentaria y la comida de las chicas. La cortó hace un mes aproximadamente. Yo creo la tarjeta de crédito es un simbolismo dentro de una separación. Lo primero que hacen es especular con el tema de la tarjeta de crédito, porque técnicamente es como te doy, no te doy, te pago, no te pago”, expresó la abogada de Wanda Nara.

La acusación a Mauro Icardi en medio de su separación de Wanda Nara Foto: @mauroicardi

Asimismo, la abogada contó cómo suelen actuar los hombres en un divorcio y separación de bienes. “Cuando el hombre lo primero que hace cuando tiene el poder de He-Man llamado tarjeta de crédito o el poder sobre los ingresos de la familia, es utilizar eso como para decir ‘bueno negociemos, volvamos’. Son medidas que la verdad afectan la psiquis. A mí como abogada y como a mujer me molesta porque es el ejercicio ilegal del poder económico sobre una mujer que obviamente puede tener problemas de vulnerabilidad”, señaló Ana Rosenfeld.

Si bien la abogada de Wanda Nara resaltó que aún no comenzaron los procesos de divorcio, si hay detalles que tienen que decidir por las hijas que tiene en común. “El tema de cómo se van a manejar con los hijos y la distancia, es un tema que todavía no está resuelto. Supongo que cuando él venga obviamente se manejarán temas de cuándo las va a ver a las nenas, cómo vacacionar, pero todo eso es muy prematuro hablarlo porque todavía la palabra divorcio no está sobre la mesa”, comentó la letrada.

“Hoy están separados, no divorciados, y la ganancialidad de los bienes que se hayan incorporado después de esa separación de bienes es algo que eventualmente podría ser divisible si se llegara a un divorcio”, agregó Ana Rosenfeld sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.