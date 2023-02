Cuesta 35 mil dólares al mes vivir en la lujosa y enorme mansión de Orlando Bloom y Katy Perry en Beverly Hills

Orlando Bloom y Katy Perry comenzaron a salir en 2016 y tres años después se comprometieron con una boda confirmada para 2020, la cual se vio frenada por la llegada de la pandemia y que aún sigue a la espera.

Orlando Bloom y Katy Perry: volvió el amor

En el medio de esta relación, el actor compró una casa valuada en 7 millones en Beverly Hills a la cual remodeló y quiso vender en 2019, aunque sin éxito. Ahora, con el nacimiento de la hija de ambos, retomaron los planes, pero esta vez la opción es rentarla.

Katy Perry y Orlando Bloom esperan a su primera hija juntos. (Foto: web)

De acuerdo a lo que se supo en las últimas horas, el costo mensual de vivir en esta mansión contemporánea y minimalista, es de 35 mil dólares. La propiedad responde al clásico estilo propio de los años 50′s, de Estados Unidos.

La mansión tiene 370 metros cuadrados y se destaca por el efecto que logra el frondoso jardín que parece estar inserto en el paisaje y forma parte, a las claras, del concepto de planta libre con patio trasero. Desde el living se destacan las luces de la piscina que le da un efecto fiesta al ambiente y contraste con los colores neutros del interior.

La mansión de Katy Perry y Orlando Bloom Foto: web

Como si fuese poco, los grandes ventanales de la casa permiten que desde el interior de la mansión de Katy Perry y Orlando Bloom se disfrute de la vegetación y se esté en contacto con ella no solo visualmente, sino que parece que también está dentro.

Todos los ambientes de la mansión se pueden recorrer conectando por medio de una galería desde la que se puede observar el mar. De esta manera, los huéspedes podrán trasladarse a la cocina que tiene vista a la piscina o al resto de los ambientes que tienen la misma visual.

La mansión de Katy Perry y Orlando Bloom Foto: web

La cocina tiene muebles blancos y sencillos, mientras que el living se hace uno con la terraza al mantener los mismos pisos. Allí, el sofá con asientos bajos en color blanco y un juego de almohadones amarillos suman el toque moderno a la mansión de Orlando Bloom y Katy Perry.

La mansión de Katy Perry y Orlando Bloom Foto: web

Por último, la habitación central mantiene el estilo minimalista del resto de la casa con muebles blancos, y con la vista a la piscina. Además, la mansión tiene un spa que está contiguo al dormitorio y un baño con una gran bañera con una pequeña terraza privada.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Katy Perry y Orlando Bloom?

Era 2016 y se estaba desarrollando la entrega de los Premios Globo de Oro y la cantante le pidió a su guardia de seguridad que comprara 10 hamburguesas en el local In-Out Burger de Las Vegas.

La pareja se dio el clásico beso de la suerte bajo del puente.

Al regresar con el menú, el actor quiso tomar una de las hamburguesas de una manera muy particular, abalanzándose sobre la comida y a pesar de que no estaba en la misma mesa que Katy Perry. Todo causó un revuelo sorprendente, pero marcó el momento en que ambos se vieron y no se separaron más.

Después de un año de amor, Katy Perry y Orlando Bloom terminaron su relación

¿Quién le rompió el corazón a Katy Perry?

Russell Brand es el nombre del exmarido de la cantante y con quien compartió la mayor parte de su crecimiento en el mundo artístico. Estuvieron casados durante poco más de un año, hasta que él le pidió el divorcio.

Katy Perry y su primer marido Russell Brand Foto: web

A mitad de una presentación, la cantante recibió el pedido de divorcio mientras encaraba la gira “California Dreams Tour”. La escena fue incluida en la película de ella, “Katy Perry: Part Of Me”.