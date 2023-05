Julieta Poggio vio el video prohibido de Tomás Holder: “Tuve la desafortunada suerte de... ”

El pasado viernes Julieta Poggio dio una entrevista exclusiva para Vía País donde habló sobre el video íntimo de Tomás Holder, su excompañero de la casa de Gran Hermano.

La modelo fue una de las participantes más populares de la décima edición de la casa más famosa del país, tanto fue así que fue finalista y ganó el tercer puesto del reality.

Julieta Poggio encantó a todos con su atuendo de lentejuelas.

Los casi cinco meses que permaneció dentro de la casa más famosa, la ayudaron a mostrar su talento como bailarina, modelo y actriz, y también a cumplir sus sueños, ya que desde que salió no para de realizar trabajos que ella siempre anhelado. Por su parte, Tomás Holder también compitió en Gran Hermano, pero fue el primer eliminado.

Holder tomó protagonismo en las últimas semanas por ser uno de los primeros confirmados para el Bailando 2023, pero sin duda su nombre se hizo tendencia en redes sociales al ser noticia por un video íntimo que se filtró en redes sociales y que todavía viene dando mucho de qué hablar.

Tomás Holder y Agustina La Tana, después de que se filtrara su video íntimo. Foto: google

El ex Gran Hermano se filmó manteniendo relaciones con una joven, quien salió a la luz días después: se trata de la influencer Agustina La Tana. Sin embargo, Holder aseguró que no fue él quien lo distribuyó. Ante la duda sobre si vio el video, Julieta Poggio sorprendió con su respuesta.

Julieta Poggio lanzó un challenge de TikTok sobre el primer tema que grabó Tomás Holder como cantante. Foto: @poggiojulieta y @tomasholder_

“Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de la cena familiar de mi hermana, o sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno, qué sé yo, es como que yo al verlo a Holder con la respuesta de aquel día no lo veo tan preocupado, así que... No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte.”

Los dichos de Tomás Holder después que se filtrara su video sexual

“¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”, expresó en forma contundente el ex hermanito.