El sorprendente antes y después de Marixa Balli: las fotos filtradas de su infancia

Bochi, la esposa de Sergio Lapegüe, reveló en el streaming de Ángel de Brito, Bondi, una postal inédita de la infancia de Marixa Balli, quien ahora es panelista de LAM (América TV). Durante la entrevista, Bochi recordó con cariño sus años de colegio con la bailarina y mostró una foto escolar que sorprendió a todos.

Marixa Balli en la actualidad.

Bochi y Marixa Balli, una relación desde la infancia

Durante la entrevista en Bondi, Bochi compartió detalles de su relación con Marixa. “¿Sabías que la excompañera de banco de ella ahora trabaja con vos?”, le preguntó Sergio Lapegüe a Ángel de Brito, generando expectación. Bochi agregó: “Sí, Marixa… Ahora te voy a mostrar la foto”. Acto seguido, reveló la imagen de ambas cuando estaban en séptimo grado, generando gran nostalgia entre los presentes.

La foto de Bochi y Marixa Balli. Foto: Gentileza

Marixa Balli y Bochi no solo compartieron el aula, sino que también forjaron una profunda amistad. “Nos hicimos muy amigas porque éramos compañeras de banco. Compartimos muchos momentos juntas, risas, juegos y hasta travesuras propias de la edad”, recordó Bochi con una sonrisa.

La reacción de Marixa Balli al conocer su foto de la infancia

En el programa LAM, Balli tuvo la oportunidad de ver la foto y reaccionar en vivo. Yanina Latorre, otra panelista del programa, no dudó en comentar: “Marixita, esa cara… No te gustó la foto que hoy subió Bochi, la mujer de Lapegüe”.

Marixa Balli en "LAM".

Marixa, visiblemente emocionada y con una sonrisa nostálgica, respondió: “No, me causó gracia porque encima le dije a mi vieja que no tengo ninguna foto de mi infancia, de esa época de colegio. Me encantó que haya llevado la foto a Bondi, me pareció tierno. Me sorprendió verme. No me acordaba ya de la infancia, pero me encanta”. La bailarina y ahora panelista de televisión se mostró agradecida y conmovida por el gesto de su amiga de la infancia.