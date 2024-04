Marixa Balli reveló las cirugías estéticas que se hizo

Marixa Balli es una de las famosas argentina que tiene una extensa trayectoria en la televisión y en los escenarios como actriz y bailarina. Su mayor momento de éxito fue en los años 90 donde logró además tener una carrera como cantante. Hoy se encuentra como panelista de LAM todos los días.

La famosa estuvo de invitada al programa “Almorzando con Juana”, el cual fue conducido en esta edición por Mirtha Legrand debido al viaje planeado de Juana. Allí también estuvo su amiga y colega Yanina Latorre de invitada.

Allí las dos hablaron de todo y respondieron a las preguntas que le hizo Mirtha Legrand sin problemas. Dentro de las cuales, Marixa habló de su romance con Marcelo Tinelli y las cirugías que se hizo hasta el momento.

Marixa Balli reveló las cirugías estéticas que tiene

En medio de la charla, y fiel a su estilo, Mirtha no dudó en preguntarle por su aspecto a sus 54 años. “¿Por qué estás tan joven vos? ¿Tenés alguna cirugía?” le consultó picante la conductora. Lejos de sentirse incómoda o esquivar, Marixa respondió sin problemas.

“No, todavía no, pero sí quiero... o sea, pienso”. Ante su respuesta “La Chiqui” se sorprendió porque la ex vedette no tiene ninguna arruga. “La cara nunca me la toqué. Jamás”, resaltó Marixa.

Frente a esto, la conductora repreguntó: “¿Y qué te tocaste?”. A lo que Marixa respondió sin problemas: “El cuerpo fueron todas reducciones”.

Marixa Balli habló de sus cirugías estéticas

Asimismo, la ex vedette y actual panelista de LAM explicó que cirugías se hizo en el cuerpo: “Cuando yo venía en el año 90, todavía no estaba operada de las lolas, por ejemplo, y tenía 110 natural. Y después me empecé a hacer reducciones porque no estaba conforme con tanta lola en un cuerpo tan chiquito”.

Por lo que la famosa sorprendió sin dudas a la conductora que pensó que Marixa se había operado porque parece muy joven.