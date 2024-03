Marixa Balli apuntó contra Guillermo Coppola por el accidente María Fernanda Callejón

Guillermo Coppola volvió a las noticias. Una serie inspirada en su vida se estrenó en Star+ y su nombre está en boca de todos. Coppola, el representante está protagonizada por Juan Minujín y es una comedia con situaciones insólitas y divertidas alrededor del mundo del fútbol basadas en historias reales. En su recorrida mediática para promocionar la serie, Coppola se enfrentó a Marixa Balli.

Marixa recordó un accidente automovilístico que sufieron Guillermo Coppola y María Fernanda Callejón en medio de su relación clandestina. Balli contó que para evitar que se exponga su infidelidad, Coppola llamó a dos ambulancias por separado dejando sola a la exvedette.

El furioso posteo de Marixa Balli en sus redes sociales.

Coppola salió al cruce y la desmintió. “Ayer escuché una acá que me dolió muchísimo”, dijo. “Yo tuve un accidente con María Fernanda Callejón. Libertador y Sarmiento. Veníamos de El Dorado y un boliche en San Telmo”, describió. Y recordó que un colectivo los chocó. “Golpazo. Me pego con el espejo retrovisor, sangre en la frente, sangre en la ceja”, explicó.

Juan Minujín como Guillermo Coppola, Mónica Antonópulos como "Yuyito" González y, María Campos como Susana Giménez en "Coppola: el representante". (Foto: Prensa Star+) Foto: GEMELOS

Guillermo recordó que el colectivero reaccionó mal y llegó una ambulancia para recogerlo a él. “Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente”, relató.

El accidente de Guillermo Coppola y Marixa Balli

“Se va bien, se va con dolores. Ella se preocupaba más por mí que por ella, porque yo tenía toda la cara ensangrentada, el ojo tapado, no se sabía si era el ojo o no”, agregó Guillermo. “Fernanda va a la mañana al Hospital Italiano. Le ponen un cuello ortopédico. Le sacan unas placas porque le había salido un huevo en la frente. No estuvo enyesada de las manos. No tuvo las piernas enyesadas, y no hubo que darle de comer”, contó el empresario.

“Le di de comer, sí, y la limpié también cuando tuvo que hacer sus necesidades en el Italiano. Y estaba enyesada. Vos no fuiste al Italiano”, lo cruzó Marixa, pero Guillermo la descalificó y aseguró que sus palabras eran “fantasía ficcionada”. “Está bien. Estoy loca”, replicó ella. “Yo estuve en el italiano haciendo todo eso. O sea, no es una ficción. Fue una realidad. Lo que ustedes después habrán hablado o arreglado es un tema de Fernanda y tuyo”, concluyó.