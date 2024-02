“Rodrigo siempre fue...”: Marixa Balli reveló un inédito detalle de su noviazgo con el Potro

En el día de los enamorados, Marixa Balli, exvedette, bailarina y actriz, estuvo en Córdoba y sorprendió al revelar un inédito detalle que vivió en su relación con Rodrigo Bueno, y que ninguno de sus novios tuvo con ella.

“Todos mis novios me cagaron, menos Rodrigo. Lo tengo que reconocer, Rodrigo siempre fue impecable conmigo”, dijo la mujer, en diálogo con El Doce. Ella reconoció que “siempre fue difícil el amor” ya que vivía “semanas enteras de gira”.

Rodrigo y Marixa. Foto: Gentileza

“Mis novios tenían viernes y sábados libres, y bueno...”, focalizó entre risas. Balli y Bueno se conocieron en 1992, cuando el cuartero la escogió para protagonizar el video de la canción “La chica del ascensor”.

“RODRIGO ME METIÓ EN LA BAILANTA”, DIJO MARIXA BALLI

En tanto, Balli detalló que el mismo Rodrigo la “metió en la bailanta”, según sus palabras. “´Tenés que ser viva, tenés que laburar, tenés que facturar´, me dijo Rodrigo. Me metió ese chip en la cabeza”, contó.

La pareja tuvo varias idas y vueltas. Foto: Gentileza

Por otro lado, Balli recordó el inicio de la relación con aquel “chico muy humilde” que lo llevó al club Canillitas para disfrutar de una jornada soleada y de pileta. En ese contexto, rememoró el vínculo con Magui Olave y su primer encuentro con Betty.

LA RELACIÓN ENTRE MARIXA BALLI Y MAGUI OLAVE

“Íbamos con las sobrinitas, que una ahora es super cantante y la va super bien acá en Córdoba”, dijo en alusión a Magui Olave. “Vos no sabés cómo me hacían bailar en la pileta las dos hermanas. Siempre me aceptaron super bien”, rememoró.

Por último, indicó que a pesar de la gran relación con la madre del Potro, tuvo un primer encuentro un tanto truncado en aquella pileta.“De golpe veo que viene una mujer divina, joven y con un vestido rojo, una sirena, rubia impactante”, expresó y contó que sus celos la superaron, pero luego se percató de que era la madre.